奧運熱帶挈3台收視升 無綫直播張家朗奪金吸140萬觀眾

開電視播奧運節目贏口碑

今次3台播映奧運節目，香港開電視以專業的主持與評述贏口碑，於8月1日晚上8時30分直播羽毛球女子單打金牌賽（中國對中華台北），翡翠台平均收視點13.5，香港開電視平均收視點5.2；至於ViuTV（延遲半小時播映）平均收視點5.3。J2台在奧運期間提供另類選擇也有不俗成績，7月 22日（周四）晚播映《葉問外傳︰張天志》收視5.8點，是J2台近幾年來第2高收視節目，首位為《想你 張國榮》收視6點。

《刑偵日記》結局篇收視再跌

無綫《刑偵日記》上周結局篇（20-24集），平均收視10.2點，比對上一星期11.4點更低，男主角王浩信稱有信心結局周反彈到20點，結果彈不起。無綫播奧運先有陳約臨訪問張家朗失控事件，日前又有網民稱吳業坤與周奕瑋主持的《東京五輪直送》，對香港賽艇運動員洪詠甄不禮貌而鬧爆。節目中主力拍攝方力申現場採訪的花絮，兩人搞笑又要問埋一份，大叫：「阿甄，可唔可以阻你10秒呀？」洪詠甄停步時，周奕瑋問坤哥是否要發問？坤哥說：「無呀，你走啦！」周奕瑋代問洪詠甄鍾意聽小方還是坤哥的歌多？她尷尬說沒有聽中文歌。有網民對他們搞笑不欣賞，斥這言行是侮辱受訪者。

娛樂組