捲吳亦凡事件 被指涉吸毒逃稅強姦 林俊傑潘瑋柏發律師信追究造謠者

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「舉報人」謝明皓微博被禁言

「謝明皓工作室」昨日凌晨在微博實明舉報林俊傑和潘瑋柏，稱兩人涉嫌吸毒、逃稅和強姦，他連續出了4篇相關帖文，第一篇提到：「請求警方對林俊傑、潘瑋柏進行吸毒檢測，如沒問題，我方願負法律責任！」謝明皓聲稱為受害者發聲，又表示有證據在手。昨晚「謝明皓工作室」微博被禁言後，有網民提醒要慎言慎行，不信謠不傳謠，又稱有人抹黑別人求關注。

有網民收律師信後刪文道歉

早在謝明皓實名舉報前，潘瑋柏與林俊傑已在網上遭影射涉事。林俊傑前晚已就傳聞委託律師發聲明澄清；潘瑋柏昨日亦委託律師發聲明，要求瘋傳消息的網民，刪除涉嫌侵害名譽不實的信息，並稱已蒐證完畢，會進入訴訟程序追究到底。

林俊傑所屬公司JFJ Productions前晚10時許在微博轉貼律師聲明：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」有網民收到律師信後刪文道歉。

吳亦凡蠟像撤掉 微博被消失

吳亦凡被刑事拘留後，網上流傳內地杜莎夫人蠟像館吳亦凡的蠟像換上囚衣的照片，內地傳媒求證稱屬假照片，上海杜莎夫人蠟像館工作人員稱暫時將吳亦凡蠟像撤掉。

吳亦凡在微博「被消失」，有網民發現吳亦凡的個人微博「Mr_凡先生」與「吳亦凡工作室」微博帳號已搜尋不到，抖音、百度貼吧、QQ音樂等平台也找不到吳亦凡的相關帖文。他參演的劇集、電影名字亦消失，變成代號1337000 。

另一方面，吳亦凡的粉絲為求見偶像一面，深夜走到北京朝陽公安局外守候。有當地的居民稱，吳亦凡被捕當日消息傳出後，公安局門外聚滿了人，又有少女向公安詢問吳亦凡被關在哪裏。