【開箱】《她很漂亮》 中島健人學朴敘俊做霸道總裁

最新一集受東奧影響收視

日版《她很漂亮》7月6日首播，至今播出4集，收視分別是7.6%、7%、7.1%、4.8%。最新一集撞正東奧賽事，收視難免受挫，幸未致墊底，起碼比富士今季另一愛情劇《推薦的王子》收視佳。近日有日媒調查今季最期待的愛情劇女主角，小芝風花以近六成得票率稱冠，力壓得票率17.8%、TBS《約定的灰姑娘》二階堂富美。頂替患病深田恭子主演《推薦的王子》的比嘉愛未，則以10.8%位列第三。

《她很漂亮》講述從美國回流日本的長谷部宗介（中島健人飾），擔任國際時尚雜誌《The Most》副總編輯及創意總監，與初戀兼舊同學佐藤愛（小芝風花飾）重遇的故事。此劇最大特色是講述佐藤愛以前是美少女，長大後卻變成一頭鬈髮的「恐龍妹」，長谷部宗介則由沒自信的肥仔變成青年才俊，加上看似完美的「富二代」桐山梨沙（佐久間由依飾），以及雜誌編輯部職員樋口拓也（赤楚衛二飾），發展出一段四角戀。

長谷部宗介辦事能力高，對員工嚴厲。他與出版社約定，《The Most》必須在3個月內奪得日本時尚雜誌銷量冠軍，否則就要停刊。佐藤愛則是失業剩女，寄住在富貴好友桐山梨沙家中。佐藤愛在28歲生日當天被公司解僱，同時因外表老土而沒有自信。阿愛幾經辛苦在出版社找到總務部工作，卻突然被派去雜誌《The Most》編輯部當校對兼打雜。

日版角色設定跟足韓版，僅男配角樋口拓也的造型跟韓版差別最大。韓版這角色由Super Junior成員始源飾演，他留鬚扮演不修邊幅的浪子，令人印象深刻；劇集最後揭開他真正身分是小說作家「Ten」時，帶給觀衆驚喜，可是赤楚衛二只像普通青年，若尾段揭開真正身分時，恐反差感覺不夠強烈。

大致劇情跟足原作

日版首4集劇情跟韓版大致相同，譬如先解釋宗介和阿愛識於微時，小學時阿愛是優異生而且漂亮，反而宗介是常被欺負的肥仔，只有阿愛願意和他做朋友。兩人感情要好，直到宗介隨家人移民美國才分開。臨別時宗介將拼圖中最重要的一塊交給阿愛，成為二人訂情之物。拼圖圖案亦跟足韓版，有隱藏的故事。宗介對阿愛一直念念不忘，努力改變自己，希望能配得上女方。他回國後相約阿愛見面，但後者自覺外表不如當年，不敢與他相認，只好拜託桐山梨沙假扮自己與對方見面。

第2集講宗介成為阿愛的上司，卻不知道念念不忘的對象就在面前，以為她只是同名同姓，阿愛也努力隱瞞身分。阿愛在公司頻頻出錯，遭宗介責罵，直指她不配使用「佐藤愛」的名字，令她一度想離職，幸得同事樋口拓也鼓勵及好友協助下發奮圖強。最新播出的第4集，宗介與阿愛的關係開始出現變化，二人透過工作上磨合，感情逐漸拉近。韓版有16集，日版預計10集，節奏必較原作緊湊，大可省略韓版不必要的副線，如桐山梨沙的家庭背景及編輯部其他同事的小故事。

經典場面重現

日版「神還原」韓版幾幕經典場面。阿愛首日到出版社上班，穿上黑色西裝配白襪黑皮鞋，被樋口拓也撞見，覺得阿愛的造型像米高積遜（Michael Jackson），從此為她起了花名「積遜」；另外阿愛用外套為宗介遮雨的一幕也原汁原味。根據原作結局，宗介即使不知阿愛身分，也愛上對方；阿愛則為了宗介，改變形象成為美女，二人最後會結婚大團圓結局，誕下像阿愛一樣的「恐龍小妹妹」。《The Most》因為神秘作家「Ten」幫助，銷量上升，避過停刊危機。

首次合演愛情劇的中島健人和小芝風花，演技自然，外形合襯，前者跟韓版朴敘俊一樣，有「霸道總裁」魅力，相信能吸引粉絲。唯一挑剔的是小芝風花的「恐龍妹」造型過於平凡，不及韓版黃靜茵的鬈髮和滿臉雀斑般經典。