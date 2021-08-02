動畫《王子》惡搞英王室捱轟 奧蘭度聲演哈里 為監製護航

動畫《王子》由拍過《住家男人》及處境喜劇《Will and Grace》的加利真尼迪監製及編劇，並為喬治小王子配音。其餘的獻聲陣容分別有「哈里王子」奧蘭度布林、「夏洛特小公主」蘇菲端納（Sohpie Turner），以及分別要聲演王儲查理斯與菲臘親王的丹史提芬（Dan Stevens）。《王子》只有12集，原定今年5月初上架，受菲臘親王4月辭世影響，遂延至上月底首播。

不過《王子》播出後，評論普遍認為這齣惡搞英國王室的動畫不太恰當，尤其把焦點放在年僅7歲的喬治小王子角度敘事，對於其他王室成員也冷嘲熱諷，譬如把王儲查理斯塑造成怕媽媽的「裙腳仔」；哈里王子與太太梅根遷居美國後，他看着住所然後抱怨：「這是一座公寓王宮，大王宮裏有很多小王宮。」都似在嘲諷哈里王子不知天高地厚。

聲演哈里王子的奧蘭度布林表示最初是未婚妻、美國樂壇天后Katy Perry建議他參與這動畫。事緣加利真尼迪拍攝動畫之前已在社交網利用喬治小王子及其他英國王室人物來惡搞，Katy與奧蘭度看過後都覺得很有趣。奧蘭度認為加利玩得很聰明，而且也捕捉了一些時代脈搏。奧蘭度自言在英國土生土長，當然知道王室受到很多人的愛戴；事實上他目前在加州的住所與哈里王子為鄰，奧蘭度表示若下次見到對方的話，會跟他談談這齣動畫。

提起哈里王子，其妻梅根本月4日將迎來40歲生日，據英國傳媒報道，她已聘請名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的派對御用搞手 Colin Cowie負責籌劃，準備屆時跟親友一起慶祝。

意大利慈善晚宴星光熠熠

另一方面，奧蘭度布林前晚與未婚妻Katy Perry出席聯合國兒童基金在意大利卡普里島舉行的慈善晚宴，雖然疫情未完全緩和，仍吸引不少荷李活歌影星現身支持，除奧蘭度與Katy外，還有《歌舞青春》女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）、《失蹤罪》愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）、《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）、《全美一叮》評判兼名模Heidi Klum與現任老公Tom Kaulitz及17歲女兒Leni等，十分熱鬧。