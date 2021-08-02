曬超聲波照宣布懷孕 湛琪清︰Baby King來了

預產期12月 未知胎兒性別

31歲Jessica現時懷孕近5個月，她接受《明報》電話訪問，形容與丈夫一樣心情緊張又興奮。她透露預產期約12月，準備留港待產，目前未知胎兒性別，因仍想保留神秘感，讓家人和好友繼續估，待下次產檢或搞baby shower時才開估。Jessica稱因丈夫姓金，英文是「King」，故稱呼胎兒叫「小金B」或「Baby King」；又因孕後口味有變，因此BB另有小花名，「以前我很喜歡食牛扒，懷孕後反而吃不下，佗B頭3個月，我特別喜歡食澱粉質的食物，所以好吸收，體重增加15至18磅。其中我最愛是菠蘿包，幾乎要日日食，所以BB又叫『菠蘿包』。因為是第一胎，我和丈夫覺得超開心，仔女也沒所謂，最緊要是健康成長」。Jessica稱家姐3月時於英國誕下兒子，母親飛往當地幫手湊孫，待她臨盆才回港陪伴待產；表姐汪詩詩則不時分享人母經驗和意見供她參考，汪詩詩一對子女亦自薦做Babysitter，令她感窩心。

記者：林蘊兒