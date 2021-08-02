傳警方掌握證據有酒店影片 吳亦凡被刑事拘留疑與母親有關

吳亦凡被都美竹爆出「選妃潛規則」後，事件連日來繼續發酵，令他形象受影響，除品牌紛紛跟他終止合約外，央視網與中國電視製作產業協會青年工作委員會亦先後發文稱，要對失德劣迹者進行針對性的制度約束，他的演藝事業被封殺。

至前晚北京公安透過官網「平安北京朝陽」發布吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留，表示：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情况，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」

吳母告都美竹敲詐勒索變公訴案

北京朝陽警方上月22日曾表示：「截至目前，我們並沒有收到都美竹或者是其他自稱是受害者的報案。」有網上消息稱吳亦凡今次被刑事拘留是與其母親有關，原因是吳母吳秀芹控告都美竹敲詐勒索，令私人糾紛變成公訴案，警方於是展開調查，惟此消息未經證實。有網民稱吳母是「愛你變成害你」。

傳涉9宗罪 還原手機聊天紀錄

有稱吳亦凡被捕後曾在警方前爆喊，亦有傳吳亦凡因涉及9宗罪被拘留，當中包括「權色交易」、「性賄賂」、「迷姦」及進行「多人運動」等，警方已掌握證據，包括還原其手機聊天紀錄及酒店影片等。

內地律師張起淮表示，根據中國刑法第236條規定，以暴力、脅迫或其他手段強姦婦女，處3年以上、10年以下有期徒刑，姦淫不滿14歲的幼女，從重處罰，強姦情節惡劣，即如在公共場所強姦、或強姦多人等情形的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

《人民日報》前晚就吳亦凡被捕事件發文：「外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法津就要受到法律制裁。請記住：人氣愈高愈要檢點自律，愈當紅愈要遵紀守法。​​​」

網民稱吳亦凡預言成真 翻獄中劇照

吳亦凡曾在都美竹指控他後澄清說：「從來沒有過什麼『選妃』，沒有『誘姦』、『迷姦』。沒有什麼『未成年』，如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任。」有網民稱吳亦凡預言成真，又有翻出吳亦凡數年前在電影《夏有喬木雅望天堂》的劇照，是他在獄中穿囚犯衫的相。

央視網叫瘋狂追星粉絲：該清醒了

吳亦凡被捕後，有粉絲深夜到警局查問。央視網昨日提及粉絲：「那些瘋狂追星乃至走火入魔的粉絲們也該清醒了。近年來，娛樂圈出現極端飯圈文化，在一種『爹不親，娘不親，只有我家哥哥親』的畸形觀念下，一些年輕人為了追星，耗費了巨大的人力、財力、精力。」指出追星應該保持理智，不能迷失自我，更不能誤入歧途，異變為腦殘粉、無腦兒。

吳亦凡曾是韓國男團EXO成員，韓國傳媒都有報道他被捕事件，美國《紐約時報》、英國BBC等國際媒體亦有轉載消息。

娛樂組