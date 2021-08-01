姚焯菲：古天樂拒評《聲夢》係保護我哋 畢業騷終極加場 炎明熹搶閘出單曲

星夢娛樂行政總裁何麗全昨日陪同《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、林智樂（Felix）、何晉樂（Rock）及張馳豪（Aska）到銅鑼灣出席商場活動，吸引數百粉絲及市民圍觀。

加開8月12日 合共4場

學員的畢業演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》於8月13日至15日於麥花臣場館舉行，何麗全表示聽到學員欠飛債和粉絲撲不到門票的訴求，之前已加開13日一場，但反應太好已售罄，現在決定再加開8月12日最後一場，合共4場。他說：「真是最後一場，前後都無檔期了。4場演唱會對新人來說很難得，比賽短短3個月就可以開演唱會。（會否不夠喉？）都是，因為還有導師參與演出，所以每場不同內容，等學員多些機會發揮。（會否移師到其他場館再開？）這個之後再想。」

姚焯菲Windy鍾柔美Aeren組女團

何麗全透露在演唱會前，炎明熹（Gigi）和Aska分別會有自己的單曲，Aska已錄好，Gigi日內灌錄。Windy、Chantel、文凱婷（Aeren）和鍾柔美（Yumi）會以女團身分為兒歌金曲頒獎禮唱《多啦A夢》主題曲，其他成員未來都會擁有自己的單曲，他說：「他們演出的青春劇，每人會有一首歌，好公平。」

Rock：與古生同台合照感榮幸

提到古天樂前日與《聲夢》學員出席活動，接受報章傳媒訪問時被問有否看《聲夢傳奇》？當時他表示有睇過。再問會否找學員拍戲？他說再講。之後他接受電視台及其他傳媒訪問，網上片段見他被問對同場《聲夢》學員有什麼評價時，古天樂隨即放下咪牌說：「《聲夢》就唔講喇，完！」當時無綫主播似顯得尷尬，亦引起不少網民熱議。

Chantel、Rock對於古天樂拒評論《聲夢》學員，他們表示沒有失望，覺得古天樂是保護他們，因對他們認識不深，怕講錯說話會影響到他們。Rock說跟古生同台合照好開心、好榮幸。他稱當時古生被很多傳媒包圍，沒機會說話。Chantel與Rock都想與古天樂合作，但都是將來的事，先做好演唱會。

《聲夢》舞台拆卸 姚焯菲嗌不捨

問他們還想跟誰合作？Chantel稱個個都想；Rock想和劉德華合作：「我由細到大睇劉德華的電影，他很有魅力、很好人又靚仔，到現在都那麼好，希望將來見到他。」他們正為演唱會做準備，Rock到時會出動秘密武器，但大賣關子。問Chantel會否唱跳？她說有可能，大家到時看。Chantel透露《聲夢》舞台已拆了，大家都很不捨得，有失落感，不停影相留念。

記者：柯美