史嘉麗經理人炮轟迪士尼 愛瑪史東被指擬興訟追究損失

早前有外媒推算，史嘉麗祖安遜接拍Marvel超級英雄片《黑寡婦》酬金高達1500萬美元（約1.17億港元），還未計電影分紅。她的入稟狀指迪士尼違約，刻意安排《黑》片在戲院和旗下影視串流平台Disney+同步放映，令票房暴跌，「迪士尼在不合理情况下，故意誘使旗下Marvel電影公司違反協議，阻止她獲得合約訂明的全數收益」。《黑》片在美國開畫時報捷，但第2周票房急跌超過67%，美國戲院商就曾發文炮轟迪士尼安排該片戲院與Disney+同步是造成票房大跌的原因。史嘉麗的分紅卻跟票房直接掛鈎，她的代表律師指迪士尼利用史嘉麗和《黑寡婦》宣傳Disney+，增強該平台影響力，帶動股價上升，並減少Marvel電影公司的分紅支出，呼籲其他演員站出來，表達對迪士尼的不滿。

據網媒Hollywood Reporter前編輯馬修貝隆尼（Matthew Belloni）表示，金像影后愛瑪史東將加盟史嘉麗祖安遜的行列，準備向迪士尼提告。除了《黑寡婦》外，愛瑪史東主演的《黑白魔后》和愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的《幻險森林奇航》也是戲院與Disney+同步，Disney+訂戶需另繳30美元收看。《黑白魔后》5月底在美國上映，雖然頗有口碑，但當地票房8500萬美元，不算理想。馬修貝隆尼引述消息稱愛瑪史東在慎重考慮其他選擇。至於愛美莉賓特則觀望《幻》片的票房表現再決定下一步，尤其她主演的《無聲絕境II》由派拉蒙發行，是在戲院上映後45天才於串流平台上架，並跟《黑白魔后》同期上映，《無》片在美國本土高收1.58億美元，票房比《黑》片多出近倍。

另一方面，迪士尼回應史嘉麗祖安遜提告的聲明中指她「漠視疫情對全球造成的影響，令人悲傷和痛苦」，又指她已收取合理片酬及Disney+額外2000萬美元（約1.56億港元）分紅。史嘉麗所屬經理人公司CAA的主席之一拜恩路德（Bryan Lourd）發聲明斥迪士尼，「他們無恥及錯誤地指控祖安遜小姐對全球疫情毫不關心，企圖給她塑造可怕的形象，但她根本不是這樣的人」。拜恩又表示史嘉麗過去與迪士尼合作9部電影，為該公司及股東帶來數以10億美元計的收入，迪士尼卻無視她的權益受損，還在聲明中公開她的片酬數字，似想引導外界批評她貪婪。

至於Women in Film、ReFrame及Time's Up等3個平權及反性侵非牟利組織亦發出聯合聲明，斥責迪士尼回應史嘉麗祖安遜的聲明，是對其性別的人格攻擊，企圖把史嘉麗塑造為為了捍衛合約上的商業權益而顯得漠不關心或自私。