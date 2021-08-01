周揚青認戀內地富二代羅昊 張雨綺穿情侶裝公開姊弟戀

周揚青早前被拍到跟疑似新歡的男生在雨中漫步，當時有傳新歡是比她年輕6歲的內地食品公司富二代羅昊，在公司擔任總裁，家族擁逾10億人民幣資產。

周揚青參與節目《女兒們的戀愛4》，她大方表示：「沒錯，我戀愛了！」她笑言一開始是來找對象，但出現一些變故，變成談戀愛。她透露男友是開蛋糕店，並承認自己之前是只看外貌的人：「我曾經除了看外貌、什麼都不看，後來認識了他，發現自己原來也看其他東西；他非常有涵養，跟我興趣、愛好及三觀都很夾。」她說時露出甜蜜笑容。

羅昊一見鍾情 讚女友善良可愛

之後周揚青跟羅昊一起亮相接受訪問，她介紹說：「這個是我的男朋友羅昊。」羅昊顯得好緊張，周揚青拍拍他的背。羅昊表示清楚記得跟周揚青初認識是今年4月19日，當時因商務工作，周揚青落車後便從他身邊走過，他本來想跟對方握手；之後食飯時，周揚青給他感覺大方可愛，常開心大笑，相處沒有距離感，是特別善良及天真可愛的女孩，他是一見鍾情。周揚青亦讚羅昊優點好多：「他（羅昊）不會做飯，然後為了我去學做飯，覺得這個人浪漫又細心，關鍵是還有品味的人，可以記住你的每一句話。」羅昊說喜歡周揚青會全力以赴去喜歡。有不少網民恭喜周揚青，亦有網民笑她的新男友又是姓羅。

33歲張雨綺大李柄熹8年

同樣參與《女兒們的戀愛4》的內地女星張雨綺亦宣布戀情。經歷過兩次離婚的33歲張雨綺，早前與年輕8歲的小提琴家李柄熹傳緋聞，被拍到深夜在街上態度親暱。昨日張雨綺在微博上載與李柄熹穿一白一紅的情侶裝合照，寫上「如圖@李柄熹」。李柄熹轉發並寫上「所示」，還配上心心圖案。

張雨綺分享這段姊弟戀的看法，她說：「跟弟弟談戀愛的感覺，確實很甜，但是也會比較累。」有傳兩人早前於另一個節目《姐姐的愛樂之程》認識。

娛樂組