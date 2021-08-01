20佳麗入圍港姐準決賽 陳聖瑜跌watt 陳懿德狂減16磅：贏在堅毅

20名佳麗昨日穿上泳裝盡顯身材，當中以陳懿德身材最出眾，她認為一眾佳麗身材各有各靚。問可覺身材好有優勢？她說：「不敢當，我都好欣賞其他佳麗有腹肌，我只盡量減到肚腩仔，其實已很滿意，6月至今已減了16磅，不過都要繼續努力。」她覺得不是因身材好才晉身準決賽，自覺贏在堅毅。

陳聖瑜與關楓馨兩大熱雙雙入圍準決賽，陳聖瑜自覺有點跌watt，因曬黑了一點。她稱入圍準決賽並不是預期之內，都要看表現，自覺在泳裝環節表現得幾好。關楓馨開心入圍準決賽，但也不是預期之內，每次都盡力做好，沒想太多。她透露父親關禮傑知她入圍感開心，一直支持她，沒有給予壓力，每次都叫她要做到最好才不會後悔，自己就覺得答問題較緊張，有改善空間。

梁允瑜：私下與佳麗粗口交流

梁允瑜因曾爆粗閙前度一事影響參選心理，能入圍覺得好感動，寄語年輕人知錯能改。問可有再忍不住爆粗？她說：「我無話戒咗粗口，都好難戒，但我會在適當時候講適當說話，我話唔講粗口你哋都唔信啦！」她坦言私底下和其他佳麗在房間也會以粗口交流，只是在私人時間發泄情緒。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵