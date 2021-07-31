【開箱】《生化大殺戒2》「神人計劃」科研金主毁師滅憶

上季查元兇 今季找失憶原因

跟上季一樣，《生化大殺戒2》同樣只有短短6集，了解第2季劇情之前，或者先重溫上季故事。醫科新生Mia背負痛苦過去，與孿生弟弟是「神人計劃」一部分，和其他二百多名試管嬰兒從胚胎開始被植入病毒，讓科學家研究治癒遺傳病的方法及基因排序。很多參與試驗者逝世，包括Mia弟弟，只有她活下來，並有完美的免疫系統。Mia到大學就是要接近主持這項目的Lorenz教授，並由接近她的得意門生Jasper開始，及後卻戀上Jasper的同屋Niklas。至於不時幫助Mia的，還有同屋的分子生物學研究生Chen-Lu、生物科技實驗發燒友Ole，以及來自貴族富裕家庭的Lotta。上季結局是Jasper在火車放毒，Mia最終找到解藥救了在火車上的Niklas及其他乘客，並找到Lorenz的犯罪證據，準備交給一直暗中跟她聯絡的科學記者之際，卻被人擄上貨車，更發現Lorenz被打傷並在車內。

《生化大殺戒2》承接上述這一幕，但鏡頭一轉Mia醒來發現自己身處學校的實驗室，打開手機卻記不起密碼，去到跟Chen-Lu等人一起分租的住所，他們已搬走。Jasper更自稱與她已復合，Mia致電Niklas不果，找到他卻無比冷淡，並稱是她提出分手在先。Mia漸漸發現自己對過去3個月發生了什麽事茫無頭緒，而且自己會經常頭痛、流鼻血，聽到刺耳的聲音後極端不適，甚至出現幻覺。她後來從Chen-Lu那裏知道自己在這3個月內性情大變，經常夜蒲，喝到爛醉。至於Lorenz則被起訴，可能要面對十多年刑期。Mia為了找回失憶的真相，於是與Jasper聯手，先到訪Lorenz，她最初十分抗拒，最終發現被出賣後向Mia和盤托出，原來Lotta的男爵父親是資助整項「神人計劃」的幕後金主，當受害者曝光，Lorenz被推到前台當代罪羔羊，男爵更要Mia滅聲，所以把她帶到自己莊園內的地下實驗室，讓科學記者（同時是科學家）在她身上試驗刪除記憶的藥物。

結局有疑團 似為第3季鋪路

第2季尾聲，Mia被Lorenz救回，恢復了記憶，Lorenz也拿到可為自己洗脫嫌疑的證據。Lotta雖然發現了父親的惡行，卻依然選擇站在他的一方。結局是Lorenz和Mia被設局會面，前者遭槍殺，Mia最後燒毁了有關Lorenz與自己的剪報及資料，獨自開車往不知哪裏去。其實第2季還有很多疑團未解開，譬如墮樓重傷的男爵生死未卜，他吩咐子女所做的，只是槍殺Lorenz？為什麽會放過Mia？還是此舉只是為第3季鋪路？畢竟Lotta與Niklas發展成一對後，仍未向Mia交代。

《生化大殺戒》創作人基斯頓迪達（Christian Ditter）曾拍過《單身又如何》、《親愛的原來是你》等電影，據報此劇有不少科學家提供意見，讓實感增強；但如果再拍第3季，會否演變成Lotta與Mia之間的戰爭？