Gaga新片演「時尚黑寡婦」買兇殺夫

Lady Gaga扮演的Patrizia有「時尚黑寡婦」之稱，曾說過「寧願在勞斯萊斯上哭，也不要坐在單車上笑」。她與Maurizio婚姻破裂後，無法放棄豪門生活，遂決定買兇殺夫。最後被判監29年，甚至一度自殺，結果坐牢18年後獲釋。預告片段中，扮演阿當戴華堂兄的謝勒力圖完全扭轉過往型男形象，變成禿頭肥佬。至於飾演Patrizia的Lady Gaga，則把俗艷、拜金又暗藏殺機的狠角色，有不同層次的演繹，看來大有機會繼《星夢情深》後，再次角逐奧斯卡最佳女主角殊榮。