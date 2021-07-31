《黑寡婦》美戲院Disney+同映 分紅恐收少3.9億 史嘉麗祖安遜告迪士尼違約

本月初，史嘉麗祖安遜接受外媒訪問時表示「不會再參演任何Marvel超級英雄片」，當時影迷以為跟「黑寡婦」角色已死有關，如今看來似有更深層意義。根據法庭文件指出，史嘉麗的代表律師認為「迪士尼在不合理情况下，故意誘使旗下Marvel電影公司違反協議，阻止她獲得合約訂明的全數收益」。

《黑寡婦》本月在美國開畫報捷，首周末收8000萬美元（約6.2億港元）創疫下新高，然而上映第2周票房急跌超過67%，截至前日為止，美國放映20天，累計票房不足1.6億美元（約12.4億港元），相比其他Marvel超級英雄片，可謂高下立見。業內人士認為，迪士尼把《黑寡婦》安排在戲院和Disney+同步放映，是導致票房下滑的主因。

由於史嘉麗的分紅跟電影票房直接掛鈎，此舉令她損失慘重，代表律師批評迪士尼利用史嘉麗和《黑寡婦》作為宣傳Disney+的工具，既可增強該平台的影響力，帶動股價上升，亦可減少Marvel電影公司的分紅支出，呼籲其他演員站出來，表達對迪士尼的不滿。

迪士尼反擊已支合理片酬

對於有關指控，迪士尼發言人隨即回應：「（史嘉麗）漠視疫情對全球造成的影響，令人悲傷和痛苦」，又指她已收取合理片酬，另加Disney+額外2000萬美元（約1.56億港元）分紅，暗示她貪得無厭。

自疫情爆發以來，電影市道受到正面衝擊，美國多家院商包括AMC、Regal等暫停營業，去年9月迪士尼率先把《花木蘭》改於Disney+上架，用戶需額外支付30美元（約234港元）便可不設時限收看。其後《黑白魔后》、《黑寡婦》照辦煮碗，為今次官司埋下伏線。截至今年3月公布數字顯示，Disney+全球付費用戶突破1億大關，今年內更將落戶亞洲多個地區，包括香港及韓國。有關案例一開，將影響深遠。

《洛基》串流平台受歡迎

提起Disney+，市場調查公司尼爾森公布本月初美國獨立日假期的串流平台收視報告，亞馬遜Prime Video播放的《明日戰爭》，以總收看時間12.2億分鐘，成為最受網民歡迎的電影，緊隨其後的是Disney+播放彼思動畫《盛夏友晴天》（11.5億分鐘），Netflix的《極地冰劫》（5.5億分鐘）位列第3。至於原創劇集方面，Disney+的《洛基》（Loki）最受歡迎，總收看時間達8.13億分鐘，亞馬遜Prime Video的《絕命警探》（Bosch）及Netflix的《魔鬼神探》（Lucifer）則分別以4.9億及4.5億分鐘分佔亞季。