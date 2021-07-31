見證何詩蓓再摘銀牌 方力申興奮 胡定欣讚犀利 盧覓雪曬泳照祝賀

【明報專訊】港隊「飛魚」何詩蓓前日在東京奧運女子200米自由泳拿下銀牌後，昨日再出戰100米自由泳以52.27秒佳績再摘銀牌，成為首名獨攬奧運兩獎牌的香港運動員。曾代表香港出戰奧運的方力申代表無綫採訪東奧，他在場館內直擊何詩蓓再贏獎牌，心情興奮，在社交網表示︰「Super proud of you！你圓了我哋香港游泳運動員嘅夢，多謝你！」何詩蓓在頒獎禮後進入採訪室會傳媒，方力申一早霸定靚位，事前做足功課向對方提問。心情激動的方力申忍不住問何詩蓓可會觀看其社交平台的過萬留言及可有說話想對粉絲說，何詩蓓說希望可睇晒每個留言。方力申將片段上載至社交網說︰「我希望你哋唔好鬧我問咗呢條問題，何詩蓓話會睇晒大家嘅Messages……我哋可以繼續留言呀！」