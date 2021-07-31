投入奧運熱 撐港隊運動員 古天樂：今年真係喜出望外

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

對於港隊運動員在奧運取得佳績，古天樂（古仔）感到開心及喜出望外。至於中國女排成績未如理想？他認為已盡了力，體育精神不在乎輸贏，最緊要是參與。古仔近日在酷熱天氣下為電影《掃毒3》開工，他說沒問題：「更熱的天氣開工都試過，以前夏天拍古裝劇更辛苦；最近天氣又熱又焗，的確辛苦，很容易中暑，要多飲水。」古仔昨日跟《聲夢》15名學員同場，問到有否看《聲夢傳奇》？他表示有睇過。對哪個學員印象較深刻？古仔避談：「唔該晒。（會否找學員拍戲？）再講。」

演唱會一票難求 炎明熹欠飛債

《聲夢傳奇》3名人氣新星炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）一起受訪，她們表示今次是15名學員首次一同出席商業活動。是否愈多活動愈好？Chantel表示不止商業活動，未來希望15名學員有更多表演和合唱機會。8月中舉行的《聲‧夢飛行》演唱會反應甚佳，加開一場的門票也火速售罄，問她們有否欠飛債？Gigi說：「很多朋友託我買飛，我都說不好意思，因自己都不夠飛。」Chantel透露每個學員約有10張門票，她也不夠。Yumi表示她們雖未揀定唱什麼歌，但每天都有練歌，為演唱會做好準備。

姚焯菲鍾柔美恨拍電影

雖然這個暑假要在工作中度過，但Chantel不介意，她說：「今個暑假預了用來練歌和出席活動，都好充實。」Gigi稱將來回望，會覺得這個暑假充滿學習機會。Yumi認同，視每次演出和活動都是一種學習。問她們可有興趣拍電影？Chantel和Yumi表示有機會都想，因為唱歌需要感情，她們在這方面未夠，拍戲就有助她們唱歌，希望多方面嘗試。

赴美度蜜月 何雁詩擔心當地疫情

昨日是何雁詩約滿無綫後首個出席活動，她表示以獨立音樂人身分工作仍在適應。她透露老公鄭俊弘將於9月在美國西岸登台，他們會提前一個月起行在當地度蜜月，「美國疫情反彈都擔心，會帶多些消毒噴霧，做足衛生，不去人多的地方」。她最近也追看奧運，戥何詩蓓開心，大讚對方好犀利，超越好多世界級泳將。提到《殺出個黃昏》或會拍前傳，飾演後生版馮寶寶的何雁詩說：「係就好了，初入行有人話我似寶寶姐，今次是我首次拍電影，是個很好經驗，希望未來有多些演出機會。」

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