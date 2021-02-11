日版《大叔的愛》阿牧情迷AKB48前一姐 林遣都大島優子閃婚

文：蘇珮欣

林遣都與大島優子昨日透過事務所發表聯合聲明，表示在共同度過的日子裏，體會到對方是能夠一起進步、攜手向前的人，所以作出結婚的決定，並稱今後會心懷感恩，真摯看待每件事情，繼續努力向前。

9年前已結片緣

日本傳媒昨天報道，林遣都與大島優子早在2012年首次合演電影《黑金丑島君》，當時林遣都自稱十分欣賞AKB48成員大島優子，二人保持朋友關係，直至2019年再度合演NHK電視台晨間劇《猩紅》，扮演女主角戶田惠梨香的青梅竹馬好友，同年又於富士電視台新春特備劇《教場》碰頭，使二人關係變得更親近，終在去年夏天開始拍拖。

據知情人士透露，林遣都性格內向，大島優子則直率且平易近人，兩者性格相反，卻能互補長短。雖然林遣都比女方年輕兩歲，大島卻很欣賞男方的演技。他們在疫情下拍拖，只在家中約會，成功避過傳媒耳目。

他們已跟雙方親友及同事公開婚訊，大島優子目前沒有懷孕，婚後仍會繼續工作。有指雙方工作繁忙，暫時仍未註冊，待二人完成手上工作，再辦理結婚手續並展開同居生活。

入行多年甚少緋聞

林遣都與大島優子昨日亦分別撰文，向粉絲交代戀情，優子表示出道多年，一直得到粉絲支持，今後也會繼續努力報答大家；林遣都則說，從15歲出道至今，人生一半時間都在拍戲，全靠粉絲支持才走到今天，婚後會負上更多責任，及加倍努力工作。

二人緋聞不多，大島優子早年到美國留學，曾發展異地戀，被日媒偷拍與外籍男士拍拖睇戲；林遣都與田中圭合演《大叔的愛》爆紅後，曾傳與AKB48另一前成員島崎遙香撻着，可惜戀情「見光死」。

提起田中圭，日前確診新冠肺炎的他，被雜誌《週刊文春》揭發上月在家舉行生日派對，20多人出席均沒戴口罩，恐成播毒「元兇」。