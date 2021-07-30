2021準亞姐登場 倒模港姐玩特訓 姚琰欣身材稱霸 梁欣娟經改造變大熱

記者：陳釗

攝影：劉永銳

袁群有的社交平台有不少跟明星的合照，她解釋當時是獲邀出席首映，本身也不是喜歡集郵，但承認對娛樂圈感興趣。身材平均的她，透露下星期開始找私人教練健身和學跳舞，並說：「知道亞視準備了很多特訓給我們，所以會很忙，但我捱得苦。」

孫伊近日在社交網上載穿泳裝在酒店房內拍的性感照片，她稱照片是之前當KOL時拍下的。對自己身材有信心？她笑言：「平時都有保持身段，但見到其他佳麗身材更好。（同組佳麗上圍都很豐滿？）我站在她們身邊都很大壓力，但我身形比較纖細同瘦，上鏡有優勢。」

梁欣娟選美經驗豐富

30歲梁欣娟經改造後，比首次面試省鏡。原來她是「選美達人」，曾奪「2015 Miss Diva」冠軍，又曾代表香港到馬來西亞出戰「國際潛水小姐」，問她是否很喜歡選美？梁欣娟說：「覺得人生就是一場競賽，參加不同比賽可以豐富人生。」又不覺得年齡是她的劣勢，可以經驗搭夠，有信心入三甲，目前要努力減肥，目標減多5磅，現時116磅。

姚琰欣自稱多優點

姚琰欣擁36D上圍，身材成焦點，她笑稱除身材好是優點外，性格也很好；陳美儀認同姚琰欣，讚她樂於助人，並說：「我好大頭蝦，不時忘帶東西，她都會借我。」

她又羨慕姚琰欣身材好，要請教對方如何瘦身，同時也要為才藝表演準備。姚琰欣稱現在每日凌晨4時起牀，自製健康餐，希望保持美好身段。

范莎莎不擔心被指抄襲

身為師姐兼隊長的范莎莎表示已過了幾招給同組佳麗，例如提點她們出台時不要太緊張，還有站姿，說話要淡定等一些小技巧。

范莎莎透露會隨佳麗入營特訓三日兩夜，可擔心被指抄襲港姐到酒店特訓？范莎莎說：「不會，我們入營日子短些，隔離台應是疫情去不到外景，才選到酒店拍攝。我們是想訓練佳麗，大家目標不同，最緊要效果靚。」

亞視聯席主席鄧俊杰被追數

亞視執行董事陳偉傑表示香港區決賽定9月25日舉行，18名入圍佳麗將接受唱歌、跳舞、演說及儀容體態等連串特訓。談到亞姐選美模式跟今屆港姐相似，陳偉傑稱他們5月已有這個構思，只是最近才開始招募，不擔心被指抄襲。

另外，對於昨日亞視門外停泊了一輛貼有向亞視聯席主席鄧俊杰追數標語的貨車，陳偉傑稱這是對方個人的事，已交由律師處理，不會影響亞視運作。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com