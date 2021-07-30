無綫變陣提前播《七公主》 鄺潔楹演劍擊手承接奧運熱

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬德鐘與唐詩詠主演的《我家無難事》原定8月9日晚上8時30分首播，近日已播出宣傳片。昨日無綫表示為延續奧運熱熾氣氛，讓港人多一個渠道欣賞、了解運動員及近年大熱的劍擊運動，特意作出節目調動，將原定9月13日播映的新劇《七公主》提前至8月9日晚上8時30分推出；《我家無難事》則延後至9月13日播出。

鄺潔楹身高155cm 苦練劍擊4月

《七公主》由黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥及陳曉華等演出，劇中鄺潔楹飾演劍擊手，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰，並找高手鄭子誠拜師學藝及刻苦訓練。鄺潔楹身高155cm，在劇集開拍前苦練4個月劍擊，她坦言剛開始訓練時困難重重，受傷是家常便飯，肚及大髀曾中劍留瘀傷。監製陳維冠邀請劍擊教練好友Patrick Wu任劇集顧問及技術指導，演員受訓過程及裝束均一絲不苟。

李佳芯新劇收視信心得一半

《智能愛人》下周二（3日）首播，李佳芯昨日以劇中機械人造型，聯同馮盈盈、陸永及麥美恩等為劇集宣傳造勢。李佳芯開心劇集終於在免費台播出，讓更多觀眾看到。《智》劇接《刑偵日記》棒播出，後者收視慘淡，問向來有觀眾緣的李佳芯對收視可有信心？她說：「一半一半，始終之前在收費台播過，但現在奧運多觀眾看電視，希望令大家重回看電視的習慣，順便看埋《智》劇。（無綫靠你挽回失地？）無諗，我只希望大家看完奧運順便看埋一套溫馨又娛樂性豐富的劇集，對自己一定要有信心，希望觀眾喜歡。」李佳芯笑稱劇中有女僕、美少女、骨妹及地盤工造型，可迎合大眾不同口味。宣傳片有摸胸場口，李佳芯透露劇中被麥美恩摸，她則摸馮盈盈：「摸人開心啲，被人摸好尷尬，我之前未試過公開被人摸胸。同埋劇中與陸永有場人工呼吸戲，已經好親密，好蝕呀！」

陸永自嘲甘草演員不是男一

陸永與馮盈盈被問到可有收視壓力，兩人齊將個波拋給李佳芯；馮盈盈笑說：「我無信心，但對Ali（李佳芯）有信心。」陸永接着說：「我對自己都無信心，所有壓力交給Ali，大家都是看Ali啫！我盡量不讓人知我有參演，連我兩個女都未知，播出後再考慮是否給她們看。」首次當男一為何要收埋？他說：「我都快40歲，已去到甘草年紀，不求這些虛名。」他劇中咀李佳芯和馮盈盈艷福無邊？陸永笑言並非為這些而拍，「親密程度就是剪出來看到那樣，而且有感情才稱得上接吻，我那些咀戲只是人工呼吸，無艷福的」。

馮盈盈被摸胸：怕李佳芯尷尬

馮盈盈笑稱劇中每次演的親熱戲都是拯救生命，似是急救節目。兩人還有牀上戲？陸永笑稱只是在牀上傾偈。馮盈盈笑說：「好似我小時候看的那些情節，我們是復刻版。」馮盈盈被李佳芯摸胸？她笑言嚴格來說是她捉住Ali的手逼對方摸：「不尷尬，我怕她尷尬就真。」

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