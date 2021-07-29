【開箱】《言語如汽水般湧現》 夏天就是要談一場煙花般的戀愛

暑假日本多動畫上映

每年暑假，都是日本動畫界的兵家必爭地，入選今屆康城影展的細田守導演新作《龍與雀斑公主》，上周開畫即登上日本票房冠軍；上映多時的《新世紀福音戰士：終》和《機動戰士高達：閃光之凱薩衛》仍然榜上有名；強敵環伺下，且看《四月是你的謊言》導演石黑恭平自編自導、《冰之驕子》市川染五郎及《小女侍》杉咲花配音的動畫電影《言語如汽水般湧現》，能否突圍而出。

故事講述愛喝汽水的櫻桃（市川染五郎聲演），是個不善與人溝通的男孩，平時總是戴着耳筒，避免與人交談，唯一興趣是把自己的想法寫成俳句（日本傳統的短詩），可惜缺乏知音。另一方面，年輕女孩微笑（杉咲花聲演）原本是個人氣網紅，某日突然討厭自己的「爆牙」，於是箍牙但又擔心自己變得不可愛，唯有每次出門都戴上口罩。某日在購物中心裏，櫻桃的朋友小賈踏着滑板橫衝直撞，他跟站在身旁拍片的微笑一同跌倒，混亂中交換了手機，二人因此認識並結成好友。

戴上耳筒的櫻桃，只為避開世間煩擾的雜音；戴上口罩的微笑，自以為阻擋別人嘲諷的目光，都是青春的自我約束。有趣的是，兩人都把自身最喜歡和擅長的東西放到網絡，所得迴響卻差天共地，櫻桃的俳句只有4個粉絲，但微笑的直播有12萬人收看。隨着二人互相交流，思想距離逐漸縮短，原本幸福快樂的暑假，因櫻桃即將搬家，不自覺地漸漸疏遠。

故事發展至中段，透過二人為安老院的藤山爺爺尋找丟掉的黑膠唱片，關係又見轉機。原來唱片裏的歌手，正是藤山的已故妻子，後者在誕下女兒不久便病逝，藤山思念亡妻，希望透過她的歌聲，重溫昔日情懷。最後櫻桃找到唱片，卻遭微笑意外弄損，加上他要搬家而未能履行「一起看煙花」的承諾，令微笑傷心失望，到底破爛了的東西能否重圓？

色彩鮮艷 影像自成一格

《言語如汽水般湧現》故事發生在「哈日迷」最熟悉的Outlet購物中心，片中出現的商店品牌、配角沉迷的扭蛋機，甚至在商場舉行的嬰兒爬行比賽等，都為觀眾帶來無比的親切感，正好為疫情期間未能「返鄉下」的港人，提供一點心靈慰藉。

除此之外，本片色彩鮮艷，影像自成一格，明顯跟日本動畫大師如《千與千尋》宮崎駿或《你的名字》新海誠的風格不同，每一格畫面都似一幅廣告插畫般吸引，輕易令人投入到電影世界裏，沉醉於青春的泡沫中，直到最後煙花爆破，好夢乍醒，笑着重回現實。