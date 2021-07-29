《逃》男星溫禾夫米勒認患自閉症

2005年憑美劇《逃》扮演主角「米高」而紅遍全球的溫禾夫米勒，日前透過Instagram上載「千字文」，向超過210萬名追隨者宣布他是自閉症患者的消息：「跟所有人一樣，在隔離期間我們失去很多，但我亦獲得一份意外的禮物。去年秋天，我接受非正式的自閉症檢查，經過一年時間後，我確診了……有點震撼，但並不感到意外。畢竟我是個中年男人，而非5歲小孩。」

自覺對自閉症認知不足

溫禾夫米勒承認自己對自閉症認知不足，現正努力學習，並為對此症感興趣的網民，提供一些參考網站和支援機構的資訊，「我不會變成自閉症的代言人，胡亂發表意見，只想跟大家交代一聲而已」。

1998年出道的溫禾夫米勒，曾在《仁心仁術》等美劇扮演小角色，直至憑《逃》爆紅，內地粉絲稱他做「米帥」，並獲邀到上海等地出席品牌宣傳活動，為他帶來賺「人仔」的機會。曾獲選為「最性感男星」的他，自嘲更像宅男，平日喜歡留在家中看動畫《阿森一族》，或者出外參觀歷史名勝。

承認同志身分

完成一連5季《逃》系列後，溫禾夫米勒正式宣布拒絕再拍，原因是他「出櫃」承認同志身分後，不欲再欺騙觀眾，扮演異性戀者角色。近年參演DC超級英雄劇《閃電俠》及電影《生化危機3D：戰神再生》等，事業並無起色，加上疫情影響，未知跟他患病有否關係。

提起《逃》劇，飾演米高胞兄「林肯」的杜明歷柏素（Dominic Purcell）同樣人氣不再，二人合演《閃電俠》及《明日傳奇》等之後，新作是在影視串流平台Netflix電影《血色天劫》扮演劫機者。