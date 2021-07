很多人或會覺得狂操只為練出馬甲線,著起歌衫更好看,方皓玟較着重演出水準,她說:「體能及心肺功能好些,爆炸力、持久力都會較好,跳舞部分都可以應付得好些。」她對自己要求高,現在距離目標身形與體能水平仍差少少,要多加努力,希望演唱會時以最佳狀態跟樂迷相聚。

她的新歌《你好嗎》MV找來RubberBand的繆浩昌(6號)擔任導演,是二人繼歌曲《終於好天氣》及《All We Have Is Now》後再合作。由於方皓玟忙於籌備演唱會,她跟6號由前期至MV出街,都只能隔空透過WhatsApp溝通製作,不過6號仍做出最有味道的作品。

娛樂組