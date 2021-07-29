林家棟被契媽夏萍啟發開戲 伙導演高子彬喚起社會關懷長者

高子彬入行22年，由無綫助導做起，之後跳進電影圈發展，為邱禮濤執導的電影擔任副導，遲遲未坐正導演之位，高子彬表示是際遇問題，他說：「在副導演裏，很多人較我資深，更有功力和資格做導演，但今時今日在香港開戲實在不容易，誰又會信任一個新導演，我很幸運遇上家棟，給予我一個機會。」

他透露與家棟在無綫時已認識，直至對方客串《掃毒2》，重遇時家棟問他有沒有劇本一齊搞，高子彬說：「當時我話有一個，相約見面時，他未睇我的劇本，先要我睇《殺》片劇本，我即場睇完就說有興趣執導。近幾年很多導演拍社會議題的電影，《殺》片亦然，卻用了黑色幽默手法去表達，我個人覺得電影是娛樂，帶出訊息，亦要娛樂觀眾，兩者要取得平衡，若只講社會議題，你睇《星期日檔案》和《鏗鏘集》就得。 」

新導演新思維衝擊影圈

家棟愛培育新導演，喜歡他們有團火和新思維，他說：「我都會過時，他們有新想法、新思維就最好不過，電影圈好需要新血。我和高子彬相交多年，大家有一段時間無見，但知他跟邱導演（邱禮濤）那麼久，大大小小的電影都處理過，基本上在現場控制絕對沒有問題，相信《殺》片難不到他，他又想嘗試執導，最重要他有團火。十幾年前，我曾找一新導演拍戲，他話『你搞掂先搵我啦』，我心諗搞掂就唔使搵你，你是執行而已。」

高子彬執導首部作品即競逐意大利烏甸尼遠東電影節新晉導演獎，問他是否希望得獎？他表示沒想過，連入圍角逐獎項也從沒想過，一心想拍部戲給香港觀眾看，所以當家棟通知電影入圍時，他腦裏一片空白，不敢相信，不過能獲外國影展認同很開心。高子彬說：「以前出席影展，看世界各地大導演和新導演的戲，沒想過自己的電影也有機會在國際舞台上映，很開心。」

四哥馮寶寶主角不二之選

家棟透露《殺》是有了劇本才決定演員，看完劇本，他和導演均認為過氣殺手田立秋和老拍檔蔡鳳一角，謝賢（四哥）和馮寶寶（Bobo姐）是不二之選，他說：「環顧整個娛樂圈，能夠駕馭神秘過氣殺手田立秋，非四哥莫屬，因型爆的四哥經常戴太陽眼鏡，觀眾覺得與他距離很遠，正正切合角色的神秘感。但當然要諗點樣將他拉落地，令他更貼地。」

盼年輕觀眾認識前輩演員

家棟稱Bobo姐近年鮮有演出，對上一次大放笑彈已是29年前的《92黑玫瑰對黑玫瑰》，他說：「事隔多年，Bobo姐亦有成長，應該有第二種體會，她和四哥已60年沒合作，再合作可能有火花出現，我就是從這出發點去游說二人演出。」

家棟認為四哥和Bobo姐這個組合，在舊一批觀眾來說，絕對是他們的青春回憶，但對新一代觀眾，就是新演員，他曾問過一些年輕人：「知不知四哥是誰？」他們的回答是「知道，謝霆鋒爸爸」。他們根本不知道四哥當年有幾威，紅遍東南亞。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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