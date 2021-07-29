舞台劇加一場 黃秋生：有錢賺都賺不到

秋生透露朱栢康最辛苦，有很多長讀白，兩頁紙講3分幾鐘。朱栢康說：「大家都辛苦。」問朱栢康跟兩名演藝學院師兄同台演出，心情是否好緊張？ 他說：「氣氛好緊張，與兩名大師兄合作，如在大海中跟着他們後面游泳，學到很多技巧。」

陳淑儀不覺黃秋生麻煩

陳淑儀夢寐以求與秋生合作終成事：「我睇很多秋生演出的電影，很想和他合作，但一直無機會。」很多人都說秋生很麻煩，但他不覺得，覺得秋生待他很好，會互窒，笑言自己都是一個賤人。秋生稱綵排很順利，沒有拗撬，氣氛和諧又愉快：「大家無麻煩嘢，好專業，概念一樣，又認識所有舞台劇專有名詞，好似之前用另一個方法排了好一段時間，有日突然覺得要完全改變，說一句毋須解釋，大家就知點演。有了前面的累積，令改變後的演出更好、更踏實。」

記者：柯美