見證師妹何詩蓓奪銀牌 方力申眼濕濕：好激動呀

網民讚採訪表現專業

之前無綫主持陳約臨採訪香港「劍神」張家朗在東奧奪得男子花劍個人賽金牌時，被網民狠批表現不專業及失禮，她事後公開道歉。方力申於何詩蓓得獎後直擊採訪時，問何詩蓓游自由式慣以右邊吸氣，游到最後50米澳洲泳手迪米絲（Ariarne Titmus）在她的左邊，如果看到對手會否影響到她？何詩蓓表示哪邊吸氣都沒有太大影響，因自知是較短速的選手，一開始要游得快點，這場比賽好多泳手都游開200米、400米，最後50米、100米會游得快過她，所以她都是專注自己。之後方力申兩度想發問，但其他記者先提問，他都禮讓，不少網民讚他有準備及表現專業。方力申表示有好多問題想問何詩蓓，之後在記者會他再度發問，並在台下跟何詩蓓自拍。

娛樂組