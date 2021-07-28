【開箱】《我們都是在56K下長大的》 甜蜜南意小島 懷舊愛情喜劇

認不出童年朋友

《我們都是在56K下長大的》全劇僅8集，聲稱每集半小時，扣除十分長的幕後人員名單，實質每集只有約20分鐘，加起來可能跟《鐵達尼號》的片長差不多。第1集講述女孩透過交友網與男主角Daniel約會，後者卻不斷談自己對《未來戰士》電影系列的獨特看法，女孩感到不是味兒，為表禮貌直到準備上牀一刻才托辭離開。另一晚，Daniel再來到酒吧準備跟交友網認識的女孩約會，他誤會了Matilda就是來應約的。兩人言談甚歡，Matilda甚至照顧已醉酒的Daniel，卻沒有留下任何聯絡給他。

Daniel醒來後對Matilda念念不忘，但只知道她從事古董家具修復工作，類似店舖在那不勒斯不多，於是致電查問，卻不得要領。最終他憑當日約會地點的酒保供出資料，才找到對方。其實兩人早就認識，都是那不勒斯對出小島普羅奇達（Procida）的居民，也是同校同學，不過Daniel沒即時把她認出來，反而Matilda小時候已暗戀對方，甚至在明信片上表明心迹，卻沒交到他手上。兩人重遇前Matilda已跟戲劇導師男友Enea同居，加上家庭的陰影，所以一直對Daniel的追求欲拒還迎，就像很多愛情戲碼，能否有情人終成眷屬，成為此劇的最大懸念。

現在與過去平行發展

跟《最好的妳》、《誰殺了莎拉》等近年在Netflix頗受歡迎的劇集架構類似，《我們都是在56K下長大的》也是當下與過去平行發展，既有現在的劇情推進，又有回憶場面映照主角思路。劇名的「56K」就是指1998年互聯網剛興起不久，Daniel利用父親的電腦56K上網，他跟死黨Sandro與Luca想到從網上下載裸照和色情片到磁碟，然後再租售給同學圖利，目標是存夠錢買Playstation一起玩，怎料錯摸誤會令Daniel妹妹與同學看到，爆出笑料。3人的友誼也一直到畢業後依然親密，而且對電腦的興趣也延續到事業，成為程式設計員。Daniel後來構思瓶中信電子化的意念，也跟普羅奇達的老街坊Ciro及Matilda有關。

那不勒斯 普羅奇達取景

此劇在那不勒斯及普羅奇達實地取景，後者尤其風光明媚，一排排粉色繽紛的房子面向蔚藍地中海，單是風景已讓觀衆眼睛去了一次旅行。Daniel等人在小島上的生活無憂無慮，情竇初開的Daniel當時其實暗戀着Matilda的好友Ines，兩女長大後跟Daniel的3人黨一樣，同樣情誼不變，完全是一種只有善沒有惡的浪漫國度；即使Matilda小時候對父親放棄家庭遠走羅馬拍戲心存怨懟，最後還是諒解與團圓和氣收場。他們衆人重回普羅奇達出席小酒吧老闆Ciro喪禮的一幕，讓人想起《星光伴我心》男主角Toto，成為名導演後重返西西里島故鄉送 Alfredo最後一程的一幕，兩者都有種對成長地追憶的情懷，不知是否意大利人獨有。