威尼斯影展公布競賽名單 姬絲汀史超域扮戴妃爭影后

《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）主演科幻巨製《沙丘瀚戰》（Dune），以及《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導、再跟《火星任務》麥迪文（Matt Damon）合作的新片《最後的決鬥》（The Last Duel，暫譯），以及《蟻俠》艾加韋特（Edgar Wright）執導、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及《王冠》麥史密夫（Matt Smith）主演的《Last Night In Soho》，則入選非競賽單元，並於當地舉行世界首映禮。

奉俊昊趙婷擔任評審

今屆影展邀請《上流寄生族》韓國導演奉俊昊擔任評審主席，去年憑《浪跡天地》在威尼斯贏得金獅獎後再揚威奧斯卡的華裔女導演趙婷，以及《墮落迷城》女星莎拉加頓（Sarah Gadon）亦獲邀為評審團之一。頒獎禮將於9月11日舉行。