微博貼文「有看奧運嗎」撞正國家隊失金牌 古川雄輝刪文道歉

現年33歲的古川雄輝，2013年主演日劇《惡作劇之吻》深受內地觀眾歡迎，同年開設微博帳戶，主要以英文溝通，至今已累積近450萬粉絲。前晚9時16分他透過微博留言：「大家有看奧運嗎？」還未打開話匣子，先遭網民圍攻，當時中日乒乓球混雙決賽，日本代表水谷隼與伊藤美誠後來居上，最終以4比3險勝國家隊代表許昕及劉詩雯，贏得日本史上首面乒乓球金牌。

相隔20分鐘後，古川雄輝似乎尚未摸清形勢，再次留言：「Wow…有人要我閉嘴，只因為我問你們有沒有看奧運？這行為很粗魯也很傷人心…」他的回應彷彿火上加油，網民罵得更狠：「滾出中國，滾回日本」、「你挑釁的時間和方式跟你們民族骨子裏的弱智程度一脈相承」、「開幕式不問，昨天不問，今天白天不問，偏偏0:8的時候賤兮兮的在微博來這麼一句，不罵你罵誰啊？」

古川雄輝為息事寧人，刪除上述兩條帖文，並發出道歉聲明：「如果我冒犯了大家，對不起，我完全沒有那個意思，我選在錯誤的時間提問，用詞也該小心謹慎，我為此道歉。」

除了古川雄輝外，最近鬧離婚的前日本女子乒乓球運動員福原愛，回復單身後首次復出幕前，獲富士電視台邀請擔任評述員，在日本隊贏得金牌後表現興奮，但同遭內地網民遷怒，亦有人支持：「福原愛又不是選手也不是裁判，來這裏發（脾）氣幹嘛？」

混雙金牌得主曾客串《乒乓情人夢》

提起日本乒乓混雙金牌選手水谷隼與伊藤美誠，不單球技出色，兩人識於微時的故事，也成為網絡熱話，其實兩人4年前亦曾客串新垣結衣和永山瑛太合演的電影《乒乓情人夢》，水谷隼做回自己，講述他為新垣結衣的球會打氣；伊藤美誠則飾演高中乒乓球選手，跟遠藤憲一及田中美佐子比賽，未知二人勇奪金牌後，可會帶挈該片「翻熱」？