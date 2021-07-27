日韓演藝界再爆疫 池昌旭確診 新劇停工

據韓國官方公布數字顯示，前日確診人數新增1487名，且有上升趨勢，從演藝界的感染名單已可見一斑，單是過去兩星期，已有男團BTOB成員玟赫、Treasure成員道榮和庭煥、女團EXID成員Hani、名模韓惠珍及《現正分手中》女星尹晶喜等確診，導致韓劇《機智醫生生活2》、《IDOL：The Coup》、綜藝節目《Running Man》、《劉在街頭》及《第6感》等先後停拍，最新確診者則是池昌旭。

日本男歌手優里染疫

韓片《限制發信》上月開畫票房報捷，主角之一池昌旭現正忙於拍攝影視串流平台Netflix新劇《Annarasumanara》，上周末循例接受新冠病毒檢測後，所屬事務所Gloryers娛樂昨日證實確診消息，池昌旭現正接受治療和隔離，新劇隨即停工，同劇拍檔包括《女神降臨》黃寅燁及《怪物》崔成恩亦需接受檢測，幸未受感染。

《Annarasumanara》改編自韓國網絡漫畫，由《梨泰院Class》導演金成允執導，講述曾經夢想成為魔術師的少女，長大後遇上真正魔術師，令她重新尋夢的故事。此劇原定下月煞科，並於下半年上架，暫時未知池昌旭確診對拍攝進度有否影響。

另一方面，前日東京新增1763宗確診個案，情况同樣令人擔憂，繼日劇《大叔的愛》田中圭、《傻爸青春白書》永野芽郁、搞笑藝人上田晉也染疫後，去年憑一曲《乾花》爆紅的27歲男歌手優里，前日亦透過社交媒體宣布確診，令歌迷擔心不已。據他透露，上周六（24日）深夜突然發燒，翌日入院接受檢測，結果呈陽性反應。原定昨日和29日舉行演唱會被迫延期。

同樣在前日確診的是女團Morning娘同門師妹組合Angerme成員、現年17歲的伊勢鈴蘭，她透過官方網站向粉絲表示，早前出現輕微發燒和喉嚨不適，接受檢測亦呈陽性，現已停工專心治病，至於何時復工，事務所稍後再公布。