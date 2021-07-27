亞姐水著「驚喜」面試 佳麗質素參差 46歲單親母最年長 謝雨倩「折骨」搶鏡

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

24名佳麗穿上自選泳裝登場，但效果驚多過喜。袁群有和孫伊樣貌算較好及身材均勻，談吐亦斯文大方。

剛大學畢業的袁群有，現經營服裝網店，這是她首次踏上選美舞台，希望籍此增加自信。笑問看完一班對手後，可有增添信心？袁群有說：「差不多，每名佳麗都有不同特點。」可有想過參加港姐？上年從英國回港的她說：「覺得亞姐比較世界性，可擴闊視野。」又稱不擔心亞視財困，因她不是為獎金而來，是為取冠軍而來。

孫伊是中大會計系學生，現正在中資投資銀行實習，特意請假來面試。她覺得每名佳麗都很優秀，所以有點緊張，不覺得廣東話不好會影響比賽，但現在每天都有多聽多講練習廣東話。

身材好對參選幫助不大

姚琰欣、郭紀君、陳琳琳和吳穎衡都是上圍豐滿的佳麗。姚琰欣謙稱其36D上圍在幾名好身材佳麗中算最細碼，並說：「因為之前減肥細了兩個碼，希望豐胸至郭紀君的38D上圍。」她之前曾參加《全民造星lV》，但無入圍，今次參加亞姐想汲取經驗，輸贏不要緊。

郭紀君覺得身材好對參選沒太大幫助，反而要努力減肥，想減掉10磅。陳琳琳和吳穎衡均希望練出最佳身體線條迎戰。

茶餐廳侍應自信躋身三甲

現年37歲、任職茶餐廳侍應的薛影儀自信出場，自覺皮膚較白、身形好，以及頭髮和樣貌都是她的優點。問她是否有個選美夢？她說：「難得今年年齡放寬，所以想試一下，事前沒特別準備，想來便來，有信心奪得季軍，目前單身。」

馬嘉韻身上多達9個紋身，她不擔心因此影響選情，並說：「今屆港姐亦有佳麗有紋身，她選擇以遮瑕膏掩蓋反而被網民指虛偽，就算MIRROR成員也有紋身，但一樣受歡迎。」對於額頭反光，她解釋不懂化妝，只搽了防曬，若可素顏參賽會更有信心。

胡春梅育有13歲兒子

18歲甘穎怡身形肥胖，她自稱是一名學生，亦是兼職模特兒，參賽為挑戰自己，父母也很支持。她說：「會努力減肥，現時約重160磅，目標減10磅。」

46歲胡春梅報稱從事餐飲業，現時單身，有一名13歲的小朋友。她知道年紀大會輸蝕，但不要緊，想學習和挑戰多一點。評判問到她自覺哪方面比宮雪花優勝？她說：「我瘦過她，身材好一點。」

謝雨倩化身「折骨Ben」趙祥誠，表演折骨神技出位。嵇然擁有雙碩士，是佳麗中最高學歷，孫一丹是一名研究生，二人都覺得選美不會浪費了高學歷。

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