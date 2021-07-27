《刑偵日記》第4周再瀉至11.4 收視新低 王浩信自信結局反彈至20點

昨日TVB公布上周（7月19日至25日）三台電視直播收視資料，奧運開幕禮當日，TVB於6時的半小時前奏節目《全情READY!》，內容主要是主持跟在日本採訪的藝人對答，又播放視帝陳豪與王浩信等旗下藝人在奧海城造勢的情况，平均收視點3.8。中段播《6點半新聞報道》，7時再直播奧運開幕禮，平均收視點14.2（觀眾人數約93萬）。

6點播半小時奧運節目 TVB勝Viu

至於ViuTV《奧運有得揀》是1小時前奏節目，有主持跟MIRROR、ERROR講奧運，兩隊16子主力負責搞笑，在鏡頭前做攝石人搶鏡，錄得5.3收視點。無綫方面澄清這數字是6時至11時的平均成績，向《明報》表示ViuTV《奧運有得揀》首半小時跟TVB對撼，平均只有1.9收視點，至於TVB《全情READY!》收視點則有3.8。至於開電視當晚6時半才開始開幕禮節目，平均收視點1.3。至於周六日TVB的《2020東京奧運黃金戰報》收視點分別有13與11.6，ViuTV周六日的《奧運有得揀》則分別有4.1與3.7收視點。

至於TVB劇集《刑偵日記》持續跌勢，上周一至四調到10時15分播出，平均收視點11.4，成為開播以來新低點。《刑偵日記》上月28日首播，首周收視點17.5，第二周跌至15.5，第三周再下挫至14.2；上周收視點11.4，觀看人數約74.7萬，對比第3周的93萬觀衆，再流失逾18萬觀衆。

新劇遭煞停 叫老婆陳自瑤加油

昨日《刑偵日記》演員王浩信、王敏奕、黎諾懿等配合奧運熱，打乒乓波為結局篇宣傳。王浩信稱希望趁這機會向香港運動員加油，他曾經和羽毛球選手伍家朗切磋，大讚對方很強，有姿勢有實際，很有信心對方能得到獎牌。對收視繼續跌，王浩信仍對最後一周收視能反彈至20點以上充滿信心。他說：「有20多點已好叻，始終很多觀眾在不同地方都看了，所以收視真的未必代表到這套劇的質素。我對收視冇失望，這套合拍劇在內地的迴響，我相信對港劇是加了分的，製作上會多一分認同。」

有傳《刑偵日記》收視不好，連累王浩信太太陳自瑤首度擔正女主角的《選美的12夜》遭煞停，王浩信說：「唔關事，行政上等公司處理。我有同佢（陳自瑤）講，叫佢加油，我覺得公司一定會睇到佢嘅努力。」他又稱做演員的難處就是比較被動，所以大家都繼續努力。

黎諾懿留給太太公布BB性別

黎諾懿日前透過社交平台宣布再做爸爸，太太懷孕4個月，但未有透露第二胎性別，昨日他封口表示，要留待太太親自公布性別，他說：「留返畀太太開估，不知是否因為最後一胎，她表明封肚，太太佗B太太話事，幾時宣布和開派對等她自己搞。」他也表明今胎不論仔或女，都不會再生，因為好辛苦好攰，兩個夠了，已經好perfect。

記者：林祖傑