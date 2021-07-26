租私人飛機豪華遊艇 為女友慶祝52歲生日 賓艾費力擁吻J.Lo證復合

歌影視三棲天后珍妮花露柏絲與美國職棒名宿Alex Rodriguez（暱稱A-Rod）前年訂婚，但受疫情影響，婚禮兩度延期，今年初驚傳男方「偷食」，未婚妻一怒之下，4月宣布解除婚約，聲言「我們還是做朋友比較好」。回復單身的珍妮花，隨即跟2004年分手的《正義聯盟》舊愛賓艾費力傳「翻撻」，多次被狗仔隊目擊二人在酒店及香閨密會，但他倆拒絕回應。

壽星女穿比堅尼fit爆

事實勝於雄辯，5月母親節前夕，二人飛往美國蒙大拿州的滑雪聖地兼私人豪華度假村，享受白色浪漫假期之後，早前更被傳媒揭發他倆到洛杉磯睇樓，參觀索價6500萬美元（約5億港元）的豪宅，似為同居做準備。

前日是珍妮花的52歲生辰，賓艾費力為慶祝女友復合後首個生日，可謂不惜工本，斥資20萬美元（約156萬港元）包下私人飛機，陪她飛到法國南部聖特羅佩度假，抵埗後隨即登上價值1.3億美元（約10.1億港元）的豪華遊艇，為慶生之旅揭開序幕。

昨日珍妮花透過社交媒體上載她穿著比堅尼泳衣，身材fit爆的她在遊艇甲板上拍攝的性感照及短片，其中一張更是她跟賓艾費力熱情擁吻的合照，以實際行動宣布復合喜訊，網民反應非常熱烈，咀嘴相公開短短12個小時，已錄得超過580萬人讚好，看來大家對於這對分手17年後再次拍拖的影壇情侶相當受落。

2004年解除婚約

二人於2001年合演電影《愛情標錯心》鬧出戲假情真，待珍妮花跟第2任前夫Cris Judd離婚後，翌年正式拍拖，未幾宣布訂婚，而且愛得高調，賓艾費力客串演出女友名曲《Jenny from the Block》MV之餘，2004年再合作拍戲《3人愛過界》，遺憾的是這對被傳媒暱稱為Bennifer的戀人，同年宣布解除婚約，事後珍妮花解釋，男方討厭把戀情公諸於世，是導致二人分手的原因之一。

除了男友和粉絲送上祝福後，珍妮花的圈中好友及相熟品牌包括真人騷女星Kim Kardashian、名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、D&G及MTV等，亦透過社交媒體留言道賀，為她的52歲生日增添幾分熱鬧氣氛。