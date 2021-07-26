宣布再懷孕 三年抱三 31歲陳嘉寶打算封肚

今胎佗得比較累

陳嘉寶的二女未夠一歲，昨日宣布第三度懷孕，三年抱三。現已懷孕5個多月的陳嘉寶分享喜悅心情，她說：「多謝大家祝福，我又做媽咪。第3次感覺熟悉又有些陌生，依然好驚喜，因為小朋友是一份天父賜的禮物。我和先生早有計劃，只是沒想禮物這麼快就再來，好感恩。今次懷孕比之前疲累，好彩丈夫幫手分擔不少工作，是個滿分的好丈夫和好爸爸。」

準媽媽賣關子，未有透露胎兒性別，陳嘉寶認為要養育3個小朋友，需付出很多時間、心機和精神，而且她和丈夫仍在追求夢想和事業，故準備待BB出世後，暫時封肚不再生。

陳嘉寶在社交平台上載大肚寫真照片，留言分享短時間內再次懷孕的感受，對於31歲有3個孩子覺得開心又驚喜。準爸爸黃頌祈則上載摸着太太孕肚的照片，以英文留言︰「這張照片是去年的，但我覺得是昨天的……感謝上帝再次賜給我們另一個奇妙的禮物。謝謝我的愛Anjaylia。」

記者：林蘊兒