殷寧提早交代身後事 姜皓文誓要長命過老婆

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

姜皓文（黑仔）讚太太殷寧對生死看得很開，他記得太太說過的一番話：「佢話大吉利是，我有病，你不要讓我辛苦，不要急救同搶救，你由得我走，不用搞喪禮，我不喜歡不開心的事，也不喜歡大家見到我醜樣。」

承諾守護太太一生的黑仔，對這番說話感受深刻，為了活得比太太長壽，所以很注重身體健康。

腸胃癌症指數偏高 虛驚一場

54歲的黑仔體重維持150磅左右，自嘲有病態，每天洗澡後定必磅重，太太因此試過收埋個磅。他分享養生之道，除了行山、跑步做運動，日常飲食也很清淡，戒掉吃豬牛羊鴨鵝，只吃魚肉，2017年還戒了煙，他說：「我的早餐多年不變，食番薯、十穀粥、雞蛋和咖啡，午餐只食煎蛋米粉，晚餐多菜為主。」

不過黑仔之前做身體檢查，發現腸胃癌症指數偏高，幸好只是虛驚一場，他說：「有陣子，不知是否工作壓力大，體重跌至145磅，當時好驚，食好多東西，包括食飯增肥，好彩再驗身就無事，腸內一粒瘜肉也沒有。」經歷這事件，黑仔再體驗健康的重要。

今年10月，將是黑仔與太太結婚22周年紀念，他表示以往結婚周年都會請假，陪太太去旅行慶祝，奈何今年受疫情影響，預計未能出埠，打算留家共度，他相信一樣開心，並說：「我好鍾意送太太驚喜，有一年她生日，我找師傅學整蛋糕送給她，我覺得兩公婆之間需要有點開心回憶。」

太入戲未能即時抽離角色

貴為香港電影金像獎最佳男配角的黑仔，自爆接到《刑》劇本時反應是好驚，怕拿揑不來，因為情節起伏大，演出情緒似過山車，要重複細讀劇本才處理到，靠幻想和資料蒐集去揣摩。黑仔說：「近10年我都演過好多沉重角色，所以無端端都會在家裏歇斯底里，太太曾勸我看心理醫生。」

他回憶拍劇時撞正疫情，為專心刨劇本，搬出去住自我隔離，由於角色沉重，又掛念太太，弄得胡思亂想，拍完未能即時抽離，引起失眠，情緒低落。

對手勢均力敵 平常心爭視帝

黑仔曾憑劇集《鐵探》的臥底角色爭視帝，今次在《刑》劇的表演也很出色，他謙稱沒有太大信心再爭視帝，但求觀眾記得他的角色，獎項不是想爭就爭得來，即使演得好，別人可能比他更好，但獎項只得一個。

談到今年跟同劇的王浩信和袁偉豪拗手瓜，勢均力敵，黑仔抱平常心說：「即使有豐富演出經驗，但可能已過氣，現在已經不適用。觀眾喜歡吸收新事物，所以我在劇中跟一班年輕演員學到很多，知道現在時興什麼，跟老資格沒什麼關係。」

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