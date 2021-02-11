連唇膏廣告都拍埋 周秀娜：有少少嬲MIRROR

周秀娜先後跟MIRROR成員姜濤、Edan合作，她稱覺得MIRROR好犀利，之前很多朋友都表示想看MIRROR演唱會，她笑說：「我有少少嬲MIRROR，我發覺他們連唇膏廣告都拍埋，叫我們這些女性點算？但都是好事，見到他們好有正能量。」可希望陸續跟所有成員合作？她說：「最緊要大家睇落覺得襯，同邊個合作都無所謂。」

姜卓文：不可令姜派演技失傳

姜大衛與兒子姜卓文首次父子檔參演電影，昨日在活動中大談於先導短片《離不開的牛雜麵》的演出感受，姜大衛太太李琳琳亦有到場。該片主題是傳承，姜卓文稱對他們父子亦一樣，自己不可令姜派演技失傳。姜大衛笑言給兒子50分是感情分，另外50分就讓觀眾和兒子定斷，姜卓文說：「努力就100分，但演技上還有好大進步空間。」他透露已簽約經理人公司，希望歌影視三棲發展。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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