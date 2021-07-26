神徒租大廈外牆屏幕宣傳教主新歌 Anson Lo突發去尖沙嘴打卡

Anson Lo昨日親自到尖沙嘴打卡，他在IG分享片段，他穿著黑色短袖衫、黑褲、戴漁夫帽，他落車獨自在海防道步行，沒保安築人牆。他在流動宣傳車前跳跳紮周圍影相，又在大廈外牆的3層LED大屏幕拍照。沿途見不少神徒與湊熱鬧的市民拿手機狂拍，但眾人也保持距離未造成混亂。Anson Lo邊行邊提醒神徒睇車，在尖叫聲中有人大叫教主加油！又有說教主我愛你！他合十致謝，臨上車時又禮貌說：「咁多位，多謝晒！」他在IG留言：「今日突發去打卡，雖未能以公開活動形式提前跟你們說，但仍想親身去答謝你們每一位，哪怕只是驚喜的出現一下。」他感謝神徒的應援。

Ian夾在「田牧」中間感尷尬

Anson Lo前晚跟呂爵安（Edan）與陳卓賢（Ian）演出網上慈善演唱會，輪流出場獨唱，再來「阿牧」與「阿田」合唱《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》，默契十足。3人排排坐傾偈，Ian說不想坐在他們中間，好似阻住了，但這是大會安排沒法子。Edan與Anson Lo似「田牧」上身互動，Ian夾在中間一臉尷尬，問他們是否未抽離角色，後來忍不住說：「你哋有無諗過我感受呀？」

娛樂組