吸引逾千粉絲撐場 柳應廷商場獻唱 吳君如感受震撼威力

前晚無綫在同一商場主辦奧運開幕禮活動，邀請旗下多名藝人宣傳，吸引約200粉絲到場。昨日柳應廷（Jer）不以MIRROR成員身分出現，單人匹馬亮相仍吸引逾千粉絲到場，場面墟冚，號召力和聲勢勝無綫藝人。

Jer被電影感動爆喊

Jer首次獲邀唱電影主題曲感到開心，他形容片中故事內容與他本人經歷有點相似，加上先看了電影才錄歌，更易投入演繹，他說：「我由參賽《全民造星》不被看好到入行，再加入MIRROR到現在唱歌，都是多得粉絲一直愛惜和支持，沒有他們就沒有我，過程經歷有些像蘇樺偉的奮鬥故事，所以唱歌時特別投入。」回想電影當中一幕是蘇樺偉為了家人曾想放棄跑步夢想；Jer亦曾有過放棄唱歌的念頭，所以該場戲令他深受感動，哭到差點崩潰。

提到有傳他與姜濤將會合演新片，準備8月開拍？Jer表示不清楚，不過他承認恨拍戲，想借機會讓大家更認識他，目前有上戲劇班進修演技，為將來演出做準備。

君如爆女兒追外國明星

吳君如與人氣王Jer同場，刻意穿格仔裙配合其打扮，並親身見識他的震撼威力。她表示很久沒有參與商場活動，女兒陳是知因要補習未能到場，待下次首映才來撐她。吳君如信任導演邀請Jer主唱的選擇，讚Jer唱現場很有感染力。

問到女兒是否也有追星？君如稱女兒較喜歡外國明星，更會買禮物送給偶像，「她喜歡外國一對孖女KOL， 我便陪女兒買了很多香港地道零食，寄去美國送給她們。對方收到後也在節目上分享，令女兒很開心」。君如認為小朋友青春時期追星是人之常情，但未至於學其他家長陪女兒到場排隊霸頭位。

吳君如透露前晚留家與女兒一起觀賞東京奧運開幕禮，當看到香港代表隊入場時，母女即刻一齊拍掌歡呼以示支持。

記者：林蘊兒