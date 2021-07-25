要成為家人驕傲 「火星女神」炎明熹繼續追夢

炎明熹（Gigi）一夜成名贏得獎項外，歌聲亦獲評審和觀眾認同。她表示得獎一刻感到好神奇，因事前完全無想過這情况發生，所以攞獎時處於呆滯狀態，其實她是很開心的，得到評審認同和觀眾的喜愛，是她的榮幸。

一場比賽變大個女

回想這一年的參賽歷程，Gigi形容為幾經波折，但過程令她成熟了很多，家人也感覺她大個女了，「我剛參賽時還是很細路女，有時心情會因表現不好而突然沉下去，有壓力不懂解決，當得到解決時又會突然很開心，但開心完又有下場比賽等着我，就這樣不斷循環；其實之前會很在意外界的看法，但現在已釋懷了很多」。至於不足之處，Gigi坦言自我反省多次，主要是覺得自己未夠享受舞台，每次上台總覺得尚欠一些東西，「雖然我決賽當晚是做得不夠好，但我覺得已享受了舞台，比之前享受多了，所以連自己走了音都不知道」。

學習梅艷芳王菲林憶蓮

對於獲無綫高層曾志偉盛讚是可造之材，似梅艷芳。Gigi感到受寵若驚，開心得到對方讚賞外，梅艷芳前輩也是她學習的對象，所以要繼續努力。Gigi亦視王菲、林憶蓮及鄧紫棋為學習對象，「我覺得3位前輩的聲線都各有特質，每次唱她們的歌，我都會吸收少少，所以大家聽我唱時，會覺得我唱了少少她們的特質出來。我現在這個階段，正是要吸收不同前輩的特質，從而找到屬於炎明熹的特質，所以我很貪心，每位前輩都想合作，最主要想從中學習」。

懷感恩謙卑的心前進

隨着比賽結束，Gigi正式以歌手身分踏上星途，她希望一步一步向歌星進發，並視唱歌為終身職業，目標是要令屋企人驕傲，「其實我無什麼特別在行，希望在藝術方面可令家人驕傲，同埋令更多觀眾喜歡。我亦希望能透過自己的歌聲，帶到正能量給大家」。Gigi表示會時常懷着感恩、謙卑的心前進，「我覺得這是最基本的，不懂感恩的人，不是一個好人」。問她心態上準備好未？Gigi稱參加《聲夢傳奇》前已做好心理準備，預了要面對網民或外界的評論。但入行將承受巨大壓力，是現在的好幾倍？她說：「是呀，但我現在已接受到這些壓力。不過我還未找到紓緩壓力的方法，現在唯有把事情盡力做好，令壓力消除。」

得獎一刻如釋重負

一路表現堅強的Gigi，在決賽當晚發表得獎感言時，終按捺不住情緒爆喊，當中一句「姑丈、爹哋媽咪，我得咗喇！」感動全場。亦有不少觀眾心痛這個小妮子年紀小小便要承受如此大壓力。Gigi表示向來對自己都非常嚴格，一直想做到最好，這反而令自己增添壓力，當晚已去到少少繃緊的狀態，所以得獎一刻感覺如釋重負，「其實我在決賽當晚已沒以往般緊張，心想既然都決賽，順其自然啦，跟自己講最緊要享受、無悔和放鬆」。

目標開紅館騷報答姑丈

談到跟父母分隔兩地，Gigi雖說已習慣父母不在身邊的日子，但真的會很掛住，跟爹哋、媽咪已有近一年半無見面，「他們有透過手機叫我不要給自己咁大壓力，放鬆就行，享受舞台。得冠軍後，他們亦有說為我驕傲」。Gigi喜歡唱歌原來是遺傳自父母，她笑稱媽咪的歌聲較好聽，爸爸是投入派，最喜歡林子祥、譚詠麟，見過爸爸唱歌唱到仰後彎晒腰。Gigi也不忘多謝鼓勵她學唱歌，兼在參賽期間全程陪伴左右的「第二個爸爸」姑丈，稱最好報答對方的方法就是開紅館演唱會，「姑丈常說在他有生之年，只要看到我一場紅館演唱會就滿足了；而這亦是我的目標」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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