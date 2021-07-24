Beyonce大宅遭逢祝融 警循縱火方向調查

Beyonce與丈夫Jay-Z位於新奧爾良的大宅據報沒人居住，周三傍晚約6點15分，22名消防員接報到場，約7點已撲熄火種，暫未知損失程度，但事件中無人受傷。

當地消防部門發言人接受《紐約郵報》訪問時稱，若不是及時到場，災情可能很嚴重，遭遇祝融的畢竟是有歷史的建築。雖然暫未能確認起火原因，據當地傳媒報道，警方接報指起火前曾有可疑人物在大宅外，屋內的廚房亦發現若干書本在焗爐內，以及有汽油罐，所以現正循縱火方向調查。有鄰居指起火大宅過去兩年一直丟空。

Beyonce今年3月貨倉被爆竊

據悉該建築有近百年歷史，於1927年建成，最初是長老會的教堂，及後曾是芭蕾舞學校，到2000年改為住宅。Beyonce持有的管理公司於2015年以240萬美元（約1872萬港元）買入，該大宅佔地1.5萬平方呎，是樓高三層的西班牙巴洛克風格建築，有6個房間及6個半洗手間。不過Beyonce的發言人被傳媒問起時，對該房子起火並不知情。

踏入2021年，Beyonce可說家宅不平安，今年3月，她位於洛杉磯的3個貨倉兩度被賊人爆竊，失竊物品包括名貴手袋、衣衫、兒童玩具，以及照片等，損失達100萬美元（約780萬港元）。

Kanye West新碟試聽會 前妻支持

另一方面，提起Beyonce的丈夫Jay-Z，他有份參與好友Kanye West新專輯《Donda》的其中一曲，帶給樂迷驚喜。Kanye West前日在亞特蘭大舉行新碟《Donda》的試聽會，真人騷女星Kim Kardashian雖然已跟他離婚，但仍帶同4名子女：North、Saint、Chicago 及Psalm飛到當地以示支持。