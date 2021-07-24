3600萬開鋼琴學院 劉詩昆孫穎：給女兒最大禮物

盼女兒貝貝傳承父母音樂理想

孫穎透露開辦學院投資約3600萬元，去年5月開始籌備，從外地聘請教授級音樂家當導師，會跟丈夫在旁指導有潛質的學生，對收生有嚴格要求。她表示開辦學院是送給女兒貝貝的最大禮物，盼女兒將來能傳承父母的音樂理想，已計劃待貝貝兩歲便由爸爸親自教彈琴，做他們接班人。孫穎說：「我的心願是後半生能積極拓展音樂教育，培育新一代。同時也希望3年內設立『劉詩昆獎』，是效法已故邵逸夫爵士的『邵逸夫獎』，以表揚和鼓勵對行內有重大貢獻的人。」

阿姐透露與劉詩昆認識多年，她對彈琴興趣不大，多年前拍劇集《永恒的春天》為演盲女角色苦練彈琴，「當年要演一場彈琴戲，找老師學彈一小段，但都好辛苦，事隔多年已忘記怎樣彈」。阿姐提到老公羅家英早前身體不適，現已康復，正忙綵排工作，不能留家陪她欣賞奧運。

甘比：長女整蛋糕為父慶生

甘比丈夫劉鑾雄日前70歲生日，她未透露送什麼禮物，說最開心12歲長女劉秀樺親手為父親整生日蛋糕。甘比讚女兒兩歲學整蛋糕，手勢不錯，現已叻過她，能自行創作，母女關係像朋友般親近。

記者：林蘊兒