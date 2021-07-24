《聲夢》學員拍青春校園劇 炎明熹想做姚焯菲細妹

Gigi視梅艷芳為學習對象

活動上，無綫高層曾志偉主動找Gigi密斟，其間言談甚歡？Gigi透露曾志偉主要都是鼓勵她，叫她加油。獲曾志偉大讚似梅艷芳？她說開心獲讚賞，梅艷芳是她學習對象，不會因此有壓力，反而是動力。曾志偉表示會開青春校園劇給《聲夢》學員演出 ？Chantel表示已知道這消息，但詳情未知，她希望劇中Gigi演她家姐；Gigi笑言想演Chantel細妹。

陳展鵬獲女兒激讚感自豪

前乒乓球港隊成員陳展鵬在節目中再騷球技，他笑言最近多了打乒乓球機會，好像當了「乒乓外交」一樣，但覺得幾好玩，可以做運動，又可支持奧運。他在《明星運動會》輕鬆贏得乒乓球金牌？陳展鵬笑言如幾年後再有運動會，他希望參加團體運動，例如排球、籃球，「我當日在現場見同事打排球很刺激，好像很好玩。因我打乒乓球輸了好像不應該，贏了又好像大蝦細」。他開心稱日前與朋友的兒子切磋乒乓球，其間獲女兒激讚，𧨾得他非常開心，「阿女是衝出來不斷說爸爸很勁、很快、很犀利，又拍手掌，當然開心啦，很有自豪感。（會否培養女兒打乒乓球？）要看她喜歡什麼運動，最好不要選些學費貴的運動啦，如她說喜歡馬術真的大件事，我扮馬給她騎就得」。

記者：陳釗