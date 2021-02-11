MIRROR ERROR攻陷屯市 逾5000粉絲尖叫震天 Anson Lo心情靚爆風頭蓋姜濤

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

現場一眾MIRROR與ERROR粉絲為爭靚位見偶像，無所不用其極，有部分粉絲前一晚已嘗試在商場霸位，亦有粉絲轉攻上層望到舞台的食店，舒服地坐定定支持偶像。昨晨8時許，商場3層已站滿人群，播放成員歌曲MV時，不時有粉絲尖叫，有保安舉起保持社交距離的牌。下午活動開始前，粉絲拿出應援橫額及牌，當中最犀利是Anson Lo的粉絲「神徒」及Edan的「爵屎」，各據舞台兩邊最有利位置，每當偶像上台即尖叫聲震天，連「姜糖」亦比了下去。

Anson Lo不回應「出櫃」報道

MIRROR與ERROR在活動後分隊受訪，MIRROR隊長Lokman（楊樂文）稱粉絲墟冚程度很誇張，成員出場後再入到休息室時也有點耳鳴。Anson Lo認為不應計粉絲數量，覺得每個來支持他們的粉絲都很重要。問到心情可有受認「出櫃」報道影響？他說：「無！其實現在都是專注工作，尤其見到這麼多粉絲來支持，很開心。」可會為報道澄清？他只說：「唔回應！唔好意思。」

Edan最想拍樓盤廣告

Edan與Jeremy（李駿傑）否認拍樓盤廣告，笑稱一班被稱為「前夫」的鏡粉老公不用擔心要買樓。Edan則表示恨拍樓盤廣告，最好有發展商送樓給他。他承認擔正演出ViuTV新劇《i.Swim》，因要比《大叔的愛》時更大隻，故除了練水還要操肌。問Anson Lo是否厭了與Edan繼續演CP？他笑道：「好多嘢無得選擇，都是私下約他游水算了。」

姜濤否認伙姚焯菲拍戲

姜濤表示會於8月參演彭秀慧執導的電影，正上戲劇堂做準備，期待與影后毛舜筠合作。有報道他在該片跟《聲夢傳奇》的姚焯菲（Chantel）合作？他說：「應該唔係。」柳應廷（Jer）表示也有試鏡，未知結果，他表示拍劇集《男排女將》後也喜歡了演戲，希望有機會參演電影。

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