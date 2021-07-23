《機智醫生生活2》下周停播 柳演錫豪擲2600萬置業

文：蘇珮欣

韓媒昨日報道，每周只播一集的《機智醫生生活2》，昨晚播出第6集後，下周將會暫停。電視台解釋此舉是為確保劇集質素，加上疫情影響，拖延拍攝進度，因此第7集順延至8月5日播出，至於下周四（29日）改播《機智醫生生活2》製作特輯，收錄幕後花絮、NG片段及演員訪問等內容。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。

鄭敬淏遭警方調查

雖然劇集停播一周，宣傳攻勢未有放緩，主角之一鄭敬淏前日接受Netflix訪問，分享拍劇感受，他透露平日喜歡焗桑拿，出一身汗再開工，有時因為某些原因，未能前赴桑拿室，便會穿上厚重外衣，出門散步兼放狗，達到同樣效果，卻沒想到因此惹來鄰居的奇異目光，甚至有人報警，懷疑瘋子出現，結果警察登門查問，令他感到委屈。

柳演錫與劉亞仁為鄰

另一主角柳演錫，劇中扮演兒科醫生，現實收入不相伯仲，韓媒引述《Women Sense》雜誌報道，今年2月他斥資38億韓圜（約2600萬港元）購入首爾梨泰院一幢獨立屋，從此與《燒失樂園》劉亞仁及《無限挑戰》朴明洙等藝人成為鄰居。

據報柳演錫的新居面積達3200平方呎，鄰近地鐵站及多間外國大使館，交通方便。由於該區買家以自住為主，估計他會把物業拆卸後重建，可能要等多兩、三年才入伙。