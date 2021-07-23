被誤是今屆佳麗 朱晨麗暗喜自覺仍青春

朱晨麗（朱朱）透露被工作人員誤會是應屆入圍港姐，準備活動時叫她站開一點，不要妨礙他們工作。朱朱沒有為此不開心，還暗中自喜，笑言：「大家都戴口罩，工作人員看見我背影，就以為我是參選佳麗，代表我仍然青春。」說到她以導師身分與佳麗入營特訓，朱朱透露上一輪被淘汰的4名佳麗，其中一名賴彥妤是她那組，朱朱說：「我原本睇好她，真的有點可惜，都有鼓勵她人生漫長，可以再尋找方向，可能公司簽她，大家成為同事呢。」

馮盈盈爆腳趾留陰影

馮盈盈之前為《#後生仔傾吓偈》拍船河特輯，發生意外弄傷右腳腳趾公，縫了6針，昨日著涼鞋現身，腳趾公仍裹上紗布，盈盈說：「已經拆線，傷口正在癒合，行動仍然不便，但不影響工作。發生意外後，腳趾公沒濕過水，只洗傷口。」

有沒有陰影？她說：「都有，見到地板突出和凹凸不平會特別留神，驚再一次踢爆腳趾。所以之前和一眾佳麗入營都叫她們特訓時要小心。今屆港姐是挑戰佳麗的體能，上山下海，好多高難度。我那組的佳麗馬祖雁被淘汰，她好傷心，我都有鼓勵她，為她打氣 。」

記者：柯美