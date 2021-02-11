MIRROR+ERROR今現身屯市 粉絲提早霸位被趕 姜濤Ian出席活動 逾千鏡粉迫爆商場

姜濤與Ian昨午到金鐘出席品牌活動，吸引逾千鏡粉到場，迫滿商場兩層，商場動用逾40名保安人員維持秩序。有鏡粉為見偶像一面，爭取最佳位置影靚相，在凌晨5時許已帶定應援物資到場霸頭位，企足9小時也毫無怨言，非常有心。未能爭取好位置的粉絲，在遠距離排陣舉燈牌支持，現場秩序良好。

姜濤做手勢問鏡粉食飯未

姜濤與Ian下午2時20分現身，由10多名工作人員及保安護送下從店舖步出，經理人花姐隨後。全場鏡粉瘋狂尖叫並叫偶像名字；兩人向粉絲揮手，並站在品牌圍板前讓傳媒拍照，完成拍照後便轉身返回店內，未有接受訪問，全程閃現約3分鐘。相隔約10多分鐘後，姜濤和Ian再次從店舖的二樓位置步出，他們脫下口罩，帶笑向上下兩層圍觀的粉絲鞠躬兼揮手，又雙手合十道謝。姜濤做了一個「扒飯」手勢，示意問粉絲食飯未？兩人攬攬拍照又惹粉絲尖叫，逗留1分鐘又再返回店內，完成工作。昨日姜濤與Ian均穿著品牌服裝，每人的服裝總值近7萬元。

限量雪糕月餅現人龍搶購

姜濤代言的限量雪糕月餅昨午12時開售，548元一盒，每人限購3盒，兩小時內售罄。各分店開舖前已有人龍排隊，有網民報料各店排隊情况，稱人龍中佔大部分男士，有留言他們的太太、女友到了金鐘追姜濤或提早到屯門部署今日活動，故派另一半排隊買月餅。

粉絲租屯門酒店 房價升一倍

今日中午12時在屯門市廣場舉行ViuTV記者會才是重頭戲，MIRROR與ERROR的16子出動。昨日已有粉絲到商場想霸位，放置櫈與墊等雜物排隊，不過保安員要他們清走雜物，而商場內於深夜也會清場，粉絲不能逗留。有粉絲早有準備，為免今日路途遙遠到屯門，故選擇在商場附近租住酒店。網上訂房原本500多元的房價，因為多人訂而升至千多元，訂房人數更在增加，房間好搶手。活動會安排社交平台直播，有粉絲未戰先投降，說選擇睇直播，怕大量粉絲湧入屯門會大塞車。連居住屯門的網民也說要棄權，稱今日會避人潮，不敢到商場。有網民「食花生」稱商場的設施要接受壓力測試，有擔心會出現迫爆玻璃的意外。

今日無綫藝人王浩信、陳豪及黃翠如等也會出席奧海城舉行的宣傳活動，為奧運節目造勢，昨日在佈置場地；有網民拍照問為何未見有人霸位等睇視帝？

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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