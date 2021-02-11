Netflix公布第2季業績 亞太增長強勁 韓劇重槌出擊 孔劉扮太空人 劉亞仁落《地獄》

文：蘇珮欣

Netflix昨日發表今年第2季業績，付費用戶增加154萬，遠超預期的112萬，亞太地區成績最好，新增用戶102萬。韓媒分析指，韓劇近年受到亞太地區觀眾追捧，Netflix順理成章加強投資，早前表示今年內推出13部韓國原創作品，總投資金額達5億美元（約39億港元）。

金喜善演《黑色的新娘》

今年首兩季已有多部Netflix原創韓劇上架，包括金所炫與宋江合演《喜歡的話請響鈴2》、李帝勳主演《Move to Heaven：我是遺物整理師》、男團Got7前成員榮宰的《明天不要來》等。電影方面則有車勝元主演《樂園之夜》、李聖旼與金裕貞合演《第8夜》，還有李壽根的棟篤笑《李壽根：察言觀色大師》等。

下半年韓劇列陣，明日率先有全智賢主演《屍戰朝鮮：雅信傳》登場，講述北方首次發現「生死草」，揭開它如何讓朝鮮出現喪屍的謎團。

接着有孔劉與裴斗娜扮演太空人的《寂靜的大海》、丁海寅的《D.P》、韓韶禧的《My Name》、李政宰的《魷魚遊戲》、劉亞仁的《地獄》及喪屍劇《殭屍校園》等。綜藝節目則有名廚白鍾元的《Paik's Spirit》。

除此之外，Netflix亦宣布開拍新劇《黑色的新娘》，由金喜善、李賢旭及鄭釉珍合演，新劇以婚姻介紹所為背景，講述主角希望透過躋身上流社會而改變命運的故事。金喜善飾演家庭主婦，當失去一切後，為了復仇而嫁入豪門。

《不死喪軍》全球受歡迎

Netflix同時公開全球收視報告，《正義聯盟》導演薩克薛達（Zack Snyder）自編自導喪屍片《不死喪軍》5月上架，首4星期的累計觀看人次高達7500萬，若以全球2億用戶計算，接近36%用戶曾經收看此片，成為Netflix史上其中一齣最受歡迎的原創電影，有傳此片製作費高達9000萬美元（約7億港元），如今看來總算物有所值。

緊隨其後的是《肌智同學會》黑人諧星奇雲赫特（Kevin Hart）監製兼主演溫情片《爸爸進行式》，累積收看人次約7400萬，成績好得出人意表。

原創劇集方面，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）夫婦攜手監製的《鹿角男孩》6月上架，首4星期的全球觀看人次約6000萬，超越《太陽召喚》及《怪盜羅蘋》第2季分別錄得5500萬和5400萬點擊，成為今季最受歡迎劇集。