拍《屍戰朝鮮：​雅信傳》接受射箭訓練​ 全智賢自薦扮喪屍

已婚並育有兩子的全智賢，最近都算禍不單行，無辜被傳婚變後，奶奶兼時裝設計師李貞宇又確診新冠病毒，幸她未受感染，昨日精神奕奕出席Netflix原創劇集《屍戰朝鮮：​雅信傳》網上記者會，導演金成勳、編劇金恩熙、童星金詩雅，以及上季已經登場的朴秉恩等一同亮相。新劇以外傳形式，講述北方首次發現「生死草」，揭開它如何讓朝鮮出現喪屍的謎團。

全智賢獲讚全能演員

前年首播的《屍戰朝鮮》，一連兩季叫好叫座，全智賢自認是忠實粉絲，渴望參演一角，於是跟編劇金恩熙說：「就算是喪屍也想演。」結果她在第2季結局前驚鴻一瞥，雖然只有短短10秒，卻成為全劇最大驚喜，她在記者會上笑說：「身邊好友紛紛追問，為什麼我會出現在《屍》劇裏？」

金恩熙大讚全智賢是全能演員，無論是愛情喜劇《藍海傳說》抑或動作片《柏林諜變》都應付自如，因此認定她是演出《雅信傳》的不二人選，「雅信性格冷酷又帶點危險，完全是為她度身訂做的角色，當我邀請她演出時，幸好她一口答應，因為我真的害怕她會拒絕呢」。

全智賢表示，劇中雅信是射箭高手，一箭便能射殺喪屍，開拍前先接受相關訓練，她說比起拍動作戲，射箭難度較低，加上每天都有做運動，體力方面應付自如。相比全智賢或金恩熙的侃侃而談，其他出席記者會的演員如具教煥，回答記者提問時拘謹得多，似是擔心劇透，破壞觀眾的雅興。