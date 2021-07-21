曾志偉讚炎明熹似梅艷芳 陳百祥：太過譽

解釋僭建是內部裝修

問他會否擔任港姐司儀？阿叻表示不做了，現在只玩不工作，還打趣指和志偉「一山不能藏二虎」：「做人最重要開心，別無所求。（志偉沒叫客串？）他千萬不要找我 ，找阿倫（譚詠麟）和李克勤幫手，睇他們幾忙。給機會年輕人，未來都是靠他們。」

談到他的九龍塘大宅被指僭建？阿叻笑謂僭建才可以參選特首，「現在內部裝修，與別人無關，但都開心，揭我身家出來是好事，證明我有錢，暫時唔使撈」。

新抱放性感照 石修：無問題

同場的石修拍完劇集《十月初五的月光》及電影《出租家人》，他表示《出》片與曾志偉、陳家樂和周家怡等合作，更與方力申再演父子，8月會再拍以貪污為題材的新片。說到新抱近日在社交平台曬三點式性感相，他說：「她自己影相放上社交平台沒什麼問題。（有否催兒子陳宇琛快些讓他抱孫？）不想這些，不會叫他要點做，始終是兩個不同家庭。」

記者：柯美

攝影：劉永銳