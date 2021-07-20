Adele與勒邦占士經理人「拍拖」睇波

樂壇天后光臨NBA賽場，相當矚目，就連場內的ESPN體育記者Brian Windhorst也留意到，並在最新一集網台節目中直指Adele是Rich Paul的女友，「Rich Paul帶同女友來看比賽，坐在勒邦旁邊，他的女友是Adele」。Brian表示這是兩人首次一起亮相公開場合，「這明天就會刊登在小報，尤其是英國，相信我」。

美媒有聯絡兩人，但暫未有任何回應。Adele前年9月離婚，4個月前才辦妥手續，育有現年8歲的兒子Angelo。離婚後的Adele曾與饒舌歌手Skepta傳緋聞。至於Rich Paul被指曾與《蜘蛛俠》杜比麥奎爾的前妻Jennifer Meyer約會。