《太空也入樽：改朝換代》美國開畫稱冠 院商轟迪士尼策略累《黑寡婦》票房

《太空也入樽：改朝換代》是25年前傳奇籃球明星米高佐敦主演的真人加動畫喜劇《太空也入樽》的延續篇， 講述勒邦占士與兒子誤闖由A.I. 操控的數碼異想世界，若要安全回家，勒邦必須帶領賓尼兔、翠兒等樂一通卡通角色參加外星籃球比賽，打敗人工智能設計出來的冠軍球隊「魔星隊」。雖然口碑一般，但仍吸引家庭觀衆入場，美媒指該片3日收3160萬美元是超出預期。

《黑寡婦》第2個周末收2630萬美元，屈居票房榜亞軍，美國本土累收1.3億美元，全球票房2.64億美元，在疫下算是佳績，但美媒指該片成本2億美元，即使開畫時迪士尼公布Disney+收益達6000萬美元，似乎盈利仍有限。

美國戲院商會協會昨日發稿指出，《黑寡婦》比上周末票房下挫超過67%，是Marvel交給迪士尼發行後其中一部跌幅最大的電影。另一方面，迪士尼決定此片戲院與串流平台Disney+同步上架，後者會額外收取訂戶30美元（約234美元），《黑寡婦》剛上映時迪士尼公布Disney+收入達6000萬美元，但這星期已拒絕提供相關數字。戲院商認為迪士尼戲院與Disney+同步，不但導致《黑寡婦》第2周票房下滑，盜版亦因此在網上湧現，影響該片票房表現。對於院商的「指摘」，迪士尼暫未有任何回應。

波登紀錄片報捷

除了《太空也入樽：改朝換代》，上周五還有《密室逃殺：倖存者遊戲》（Escape Room: Tournament of Champions）、有關已故名廚和電視節目主持波登（Anthony Bourdain）的紀錄片《Roadrunner》，以及金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的《Pig》等新片開畫。《密》片首周末收880萬美元，位列第3。《Roadrunner》雖然只在全美927間戲院上映，但收190萬美元，排第8位，是今年最賣座的紀錄片，該片導演摩根尼維爾（Morgan Neville）曾經憑《我就嚟是歌手》在奧斯卡奪得最佳紀錄片殊榮，據悉《Roadrunner》稍後會在CNN播放，之後再在串流平台HBO Max上架。

基治新片尋找失豬

至於同為獨立電影的《Pig》，在552間戲院上映，收94.5萬美元，在十大票房榜敬陪末席，但不少影評讚該片是尼古拉斯基治近年最精彩的演出。《Pig》講述在奧勒岡州離群獨居的松露獵人Rob（尼古拉斯基治飾），與擁有敏銳嗅覺的松露豬「相依為命」。某日，松露豬被歹徒擄走，Rob為了救回牠，重返故鄉波特蘭，再次面對一直逃避的黑暗過往。有評論指《Pig》很似奇洛李維斯（Keanu Reeves）翻紅之作《殺神John Wick》系列，後者同樣講述奇洛與愛犬作伴，當狗狗被殺害，曾是殺手的奇洛決定復仇。