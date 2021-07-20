劉丹認受疫情影響 楊冪母女成年無見

有報道指前媳婦楊冪因疫情已有一年沒見過女兒小糯米，劉丹承認：「是呀。（小糯米有否和楊冪視像？）不知道，但小糯米有自己的電話。（有否聽過孫女話掛住媽媽？）沒聽過，疫情關係好難見。」他透露小糯米將升小二，感慨時間過得很快，讚孫女很可愛，透露暑假安排孫女學網球、高爾夫球和畫畫，讚孫女有畫畫天分。

林凱恩的17歲愛犬Momo日前離世大感不捨，透露當日收到家人通知說Momo處於彌留狀態，她收工即趕回家見最後一面，並抱着愛犬感受牠的身體由暖變冷，由軟變僵硬，第一次感覺死亡那麼近。

林凱恩在Momo離開數天後，在網上見到一隻被遺棄狗仔，似是來安慰她們，有朋友說是Momo送給她們的禮物，所以領養了，是緣分，覺得是Momo細佬，改名Mody。

林凱恩自認郭嘉文男朋友

好友郭嘉文傳跟李澤楷分手，林凱說對方幾好、幾開心。是否與李澤楷已分手？她說：「長期都傳分手，作為朋友，任何時候都陪在她身邊，最重要她開心快樂。我們兩三天就見面一次，感覺我是她的男朋友。」

記者：柯美